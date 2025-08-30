Κακοκαιρία στην Δυτ. Ελλάδα: Καταιγίδες «χτυπούν» την Κέρκυρα - Δυνατοί άνεμοι παρέσυραν στέγαστρο συναυλίας στα Ιωάννινα (vids)

Οι καταιγίδες που «χτυπούν» την Κέρκυρα, από νωρίς το απόγευμα έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Η ΕΜΥ είχε εκδώσει νωρίτερα σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για τις περιοχές της Κέρκυρας, τους Παξούς και την Ήπειρο, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ο άνεμος παρέσυρε στέγαστρο συναλίας στα Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν την σκηνή, όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς την ώρα εκείνη τεχνικοί εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Η συναυλία τελικά ματαιώθηκε.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας

Σήμερα το απόγευμα, περίπου τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία του «2nd P&I Open Air Festival», η σκηνή κατέρρευσε λόγω πολύ έντονων ανέμων. Ισχυρή ριπή ανέμου με μορφή ανεμοστρόβιλου, μετέτρεψε την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο καταστρέφοντας το πάνω μέρος της σκηνής όπου θα γινόταν η συναυλία.

Ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς στο stage αλλά ούτε στον περιβάλλοντα χώρο και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η P&I και η διοργανώτρια εταιρεία Galaxias Live Productions αποφάσισαν από κοινού, για την προστασία του κοσμου , των καλλιτεχνών: Αννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Melisses κ ολων των συντελεστων προς μεγάλη τους λύπη, την ακύρωση της συναυλίας.

Πτώσεις δέντρων σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα

Ισχυροί άνεμοι πνέουν αυτή την ώρα στην πόλη της Πτολεμαΐδας και στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να πέσουν μεγάλα δέντρα σε ανοικτούς χώρους.

Στο Παλαιό Πάρκο η πτώση πεύκου έφραξε μία εκ των εισόδων του, στο Εμπορικό κέντρο ένα τεράστιο κλαδί σωριάστηκε σε πεζόδρομο, ενώ, στην Κοινότητα Περδίκκα οι θυελλώδεις άνεμοι γέμισαν με κλαδιά δέντρων την κεντρική οδό.

Επίσης, ο δυνατός άνεμος ήταν τόσο ισχυρός στην πόλη της Πτολεμαϊδας που «ξερίζωσε» μέχρι και μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Πτώσεις δέντρων όμως καταγράφονται και στην πόλη της Κοζάνης

Γρεβενά: Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ

Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παραμένει τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι.

Συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης.