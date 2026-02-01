Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια στα παράλια της Λάρισας - Έντονα φαινόμενα στον Αγιόκαμπο (vid)

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα παράλια της Λάρισας και σε περιοχές του Δήμου Αγιάς, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους.

Η αυξημένη ένταση των φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση χειμάρρων, ενώ σε ορισμένα σημεία των παραθαλάσσιων δρόμων η θάλασσα πέρασε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Η παραλιακή ζώνη στον Αγιόκαμπο έχει πλημμυρίσει, καθώς όλα τα ρέματα κατεβάζουν νερό, με την αστυνομία να έχει βάλει σήμανση στα σημεία, ενώ ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει. Παράλληλα με τη βροχόπτωση πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μιλώντας στο onlarissa.gr ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας σημείωσε πως μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά, έχουν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της παραλιακής όπου περνούν ρέματα. “Το νερό που έπεσε στην Ποταμια είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel” είπε χαρακτηριστικά. Η κίνηση γίνεται πλέον στο οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Στο ύψος της κρεμαστής γέφυρας έχουν πλημμυρίσει περί τα 10 σπίτια και 1 κατάστημα.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως υπάρχουν κατολισθήσεις στον δρόμο προς Παλιουριά, μέσα στη Μελιβοία, αλλά και στο δρόμο Μεγαλόβρυσου – Ανατολής.

Σημαντικές ποσότητες νερού έχουν συσσωρευτεί σε βασικούς οδικούς άξονες από τη Λάρισα έως τα παράλια, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών και της Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση παρακολουθείται στενά και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, στις 22:30, ήχησε το 112 σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, θέτοντας την περιοχή σε κόκκινο συναγερμό. Μηχανήματα και συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα και να αποκατασταθούν τυχόν ζημιές.

Όπως αναφέρει το eleftheria.gr, στις περιοχές Αγιόκαμπος, Σωτηρίτσα και Βελίκα καταγράφηκαν ζημιές σε παραλιακές υποδομές, ενώ ρέματα υπερχείλισαν, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προς την ακτογραμμή.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις, σήμερα και αύριο

Συνεχίζεται σήμερα το κύμα κακοκαιρίας, με έντονα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, το οποίο κινείται ανατολικά και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τυχόν προβλήματα σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 1η Φεβρουαρίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις -κατά τόπους πυκνές- θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-2026) και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

α. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα.

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες.

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα.

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της).

στ. Στη Δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα.

η. Στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) (civilprotection.gov.gr), έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις πολλές μετακινήσεις και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, ειδικότερα σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων ή σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, ή χιονοπτώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilprotection.gov.gr.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ: www.astynomia.gr.