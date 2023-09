Κακοκαιρία Daniel: Επιφυλακή στον Πηνειό για 5η νύχτα

Σε μια απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί ολόκληρα χωριά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες σε σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες εξαιτίας της σφοδρότατης κακοκαιρίας Daniel που οδήγησε στο θάνατο 15 συνανθρώπων μας, ενώ αγνοούνται δύο ακόμη.

Ο κρατικός μηχανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει νέα υπερχείλιση του Πηνειού και πιθανές μολυσματικές ασθένειες από τα λιμνάζοντα νερά, με την Πολιτική Προστασία να συνεχίζει τη μάχη με εχθρό το χρόνο.

Αν και οι αναφορές κάνουν λόγο για μείωση της στάθμης του Πηνειού, ωστόσο η μετακίνηση φερτών υλικών διατηρεί τον κίνδυνο νέα υπερχείλισής του και για αυτό το λόγο συνεχίζεται η ενίσχυση των αναχωμάτων. «Τα νερά είναι μολυσμένα και επικίνδυνα» επισημαίνουν οι επιστήμονες, ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και από τα κουνούπια και τη διάδοση ασθενειών.

H στάθμη του Πηνειού βρίσκεται τώρα στα 8 μέτρα, με όριο τα 7 μέτρα, και συνεχίζει να κατεβαίνει, ενώ είχε ξεπεράσει τα 10 μέτρα πριν από δύο μέρες.

Αυτό σημαίνει ότι στραγγίζουν τα νερά από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα και ότι το κέντρο της Λάρισας έχει αποφύγει για την ώρα τον κίνδυνο της πλημμύρας ωστόσο, τα νερά μετατοπίζονται προς την Κοιλάδα των Τεμπών και στη συνέχεια στο Δέλτα του Πηνειού, όπου υπάρχει στο σημείο μεγάλος όγκος νερού.

Μάλιστα, η γέφυρα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην Κοιλάδα των Τεμπών, η οποία έχει ύψος 18 μέτρων, έχει σκεπαστεί από τα νερά, τα οποία παραμένουν σε αρκετά χωριά, με τη χώρα να συνεχίζει να είναι αποκομμένη στα δύο με το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία να έχει καταρρεύσει, γέφυρες να έχουν κοπεί στα δύο, ενώ σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε πολλά ακόμα χωριά.

Γειτονιές της Λάρισας έχουν ήδη πνιγεί στα νερά, και συνεργεία τοποθετούν αναχώματα και εγκαθιστούν μηχανήματα άντλησης για να μην πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης, που είναι αποκλεισμένη οδικώς και σιδηροδρομικώς.

Τα νερά μπορεί να φτάνουν και τα δύο μέτρα και χρειάζεται βάρκα για να μεταφερθεί βοήθεια (νερό, τροφή ή φάρμακα) στους κατοίκους των σπιτιών, ενώ συνεχίζουν για τρίτη μέρα να είναι χωρίς ρεύμα και νερό.

Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία δύο στα τρία σπίτια στη Φαρκαδόνα Τρικάλων έχουν υποστεί ζημιές ενώ 16 σπίτια έχουν καταρρεύσει.

Την ίδια στιγμή, στο χωριό Κεραμίδι, το ύψος του νερού έχει φτάσει τα 15 μέτρα με αποτέλεσμα να έχει καλύψει ολοκληρωτικά τα σπίτια. Οι Αρχές προσπαθούν με τα μέσα που διαθέτουν να φτάσουν στο χωριό καθώς παραμένουν εγκλωβισμένοι 25 με 30 κάτοικοι οι οποίοι έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο στο ξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους.

Αδύνατη συνεχίζει όμως να παραμένει η πρόσβαση σε δεκάδες χωριά. Σε ορισμένα η πρόσβαση είναι μόνο με βάρκες και μεγάλα μηχανήματα, σε άλλα μόνο από αέρος ενώ στο χωριό Μεταμόρφωση Καρδίτσας δεν έχει φτάσει ακόμη ο κρατικός μηχανισμός.

Συνεχίζονται χωρίς σταματημό οι διασώσεις με λέμβους στη Γιάννουλη της Λάρισας και στον Κοσκινά Καρδίτσας, όπου έχουν καταρρεύσει 30 σπίτια, ενώ στη Νέα Σμύρνη Λάρισας το νερό παραμένει στο 1,5 μέτρο. Ακόμα, 3.000 νοικοκυριά στη Λάρισα παραμένουν χωρίς ρεύμα, 200 σε Πήλιο και 1.700 σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Οι μπουλντόζες δουλεύουν νυχθημερόν και απομακρύνουν μπάζα αλλά και νεκρά ζώα την ώρα που οι κάτοικοι παίρνουν ρούχα από αυτά που έχουν συγκεντρώσει οι εθελοντές.

Άνδρες των ΟΥΚ του Λιμενικού τα τελευταία 24ωρα πραγματοποιούν επιχειρήσεις στα πλημμυρισμένα χωριά της Θεσσαλίας σε μία προσπάθεια αναζήτησης αγνοουμένων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση οι δυνάμεις του Λιμενικού βρίσκονται σε τρία χωριά που έχουν πληγεί από την φονική κακοκαιρία «Daniel». Πρόκειται για τα χωριά Αγία Τριάδα, Μεταμόρφωση, Μαραθέα, που βρίσκονται στα βορειοδυτικά του Παλαμά.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την ομάδα που χθες Κυριακή εντόπισε νεκρούς στη Μεταμόρφωση έναν 65χρονο άνδρα και την 85χρονη μητέρα του. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες οι άνδρες του Λιμενικού έχουν βρεθεί με το νερό μέχρι και τον λαιμό προκειμένου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.

Πολύ δύσκολη είναι κατάσταση για τους κατοίκους των χωριών πέριξ της κοιλάδας των Τεμπών εξαιτίας του Πηνειού ποταμού. Η κρεμαστή γέφυρα στην Αγία Παρασκευή Τεμπών καλύφθηκε από τα νερά, ενώ η υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στα γύρω χωριά, αλλά και στις σήραγγες των Τεμπών όπου προκλήθηκε εισροή υδάτων.

Πλημμυρισμένα είναι τα δημοτικά διαμερίσματα των Τεμπών και της Κάτω Ραψάνης, ενώ αποκλεισμένες είναι οι περιοχές των Γόννων, της Ιτέας λόγω του Πηνειού. Ο δήμος Τεμπών παραμένει και σήμερα αποκομμένος από την Λάρισα, καθώς παραμένει κλειστό το οδικό δίκτυο, ενώ υπάρχει διακοπή της υδροδότησης στους οικισμούς της Γυρτώνης και της Ιτέας.

Το νερό εισέβαλε και στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής λίγο πιο μακριά από την κρεμαστή γέφυρα των Τεμπών.

Δεκάδες συνεργεία του Δήμου Βόλου εργάζονται για τη διάνοιξη δρόμων που έχουν κλείσει από τη λάσπη, τα φερτά υλικά και τα δέντρα που κατέβασαν οι πλημμυρισμένοι χείμαρροι.

Η καταστροφή είναι εμφανής στις συνοικίες του Παλαιού Λιμεναρχείου και των Παλαιών, όπως και στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα, τον Πολυχώρο Μουσείων Πολιτισμού και Βιομηχανικής Παράδοσης, με δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης.

Πρόκειται για εστιατόρια, τσιπουράδικα, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία και εμπορικά καταστήματα, αλλά και καταστήματα μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ένδυσης, υπόδησης και λιανικής.

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν για 6η ημέρα και πολλά χωριά του Πηλίου. Για ακόμη μία ημέρα η Ζαγορά μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Βράχια έχουν αποκολληθεί και έχουν κόψει στη μέση το οδικό δίκτυο που ένωνε τον Βόλο με το Βόρειο Πήλιο. Χώματα, ακόμα και δέντρα έχουν παρασυρθεί ενώ οι δρόμοι έχουν υποχωρήσει.

Στο Νότιο Πήλιο, το οποίο έχει υποστεί βιβλική καταστροφή, πλέον υπάρχει πρόσβαση μετά την κατασκευή σιδερένιας γέφυρας τύπου Belley, από τον στρατό, στη θέση της γέφυρας που κατέρρευσε επί του χειμάρρου Πελεγκρίνο μεταξύ Μπούφας και Καλών Νερών. Τα μηχανήματα της Περιφέρειας Μαγνησίας και τα μηχανήματα της Περιφέρειας Μαγνησίας προσπαθούν να φθάσουν στη Ζαγορά και στη συνέχεια ως το Χορευτό ώστε να αποκαταστήσουν τη σύνδεση με τον Βόλο.

Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες στη Μηλίνα, όπου διαλύθηκαν ολόκληρα οικιστικά συγκροτήματα και χάθηκαν όλες οι υποδομές, στο Χόρτο, στον Πλατανιά, το Μικρό, τον Κατηγιώργη, τα Ποτιστικά και την Πάλτση όπου χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα παραμένουν στο παραλιακό μέτωπο ενώ ορισμένα που παρασύρθηκαν εξακολουθούν να βρίσκονται στη θάλασσα.

Αποκλεισμένη είναι και η Μακρυνίτσα, καθώς έχουν καταρρεύσει και οι δύο οδικές προσβάσεις προς το χωριό, αφού η υπερχείλιση της Μπράνης διέλυσε υποδομές και το νερό παρέσυρε δεκάδες αυτοκίνητα στις ρεματιές.

Σοβαρό πρόβλημα με την υδροδότηση συνεχίζουν να έχουν οι κάτοικοι αρκετών χωριών της Μαγνησίας με την κανονικότητα να αναμένεται να επανέλθει μετά 15 - 20 ημέρες. Το νερό δεν είναι πόσιμο και φτάνει στα σπίτια ορισμένων περιοχών του Βόλου με ωράριο.

Δεκάδες συνεργεία του Δήμου Βόλου εργάζονται για να καθαριστούν συνοικίες όπως τα Παλιά, η Νεάπολη, το Παλαιό Λιμεναρχείο, το Οινόπνευμα και περιοχές που έχουν κατακλυσθεί από λάσπη και ανάλογες προσπάθειες γίνονται σε οδούς και γέφυρες που σάρωσε ο χείμαρρος Κραυσίδωνας όταν υπερχείλισε και παρέσυρε τα πάντα πλημμυρίζοντας την πόλη του Βόλου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου με ανακοινώσεις του εφιστά την προσοχή σε όσα σκάφη κινούνται εντός του Παγασητικού διότι από τη θεομηνία και τις πλημμύρες οι χείμαρροι που εκβάλλουν στον Παγασητικό κατέβασαν από τις πλαγιές των βουνών τεράστιες ποσότητες φερτών υλών και μεγάλους κορμούς δένδρων που επιπλέουν στη θάλασσα και μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε περίπτωση πρόσκρουσης σε αυτούς.

Τα νερά έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης αφού εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας επί του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου λόγω εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Γυρτώνης-Συκουρίου (Χ.Θ. 366) ενώ σοβαρά είναι τα προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

Η κυκλοφορία είναι εφικτή μόνο στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λεπτοκαρυά και από κόμβο Νίκαιας Λάρισας έως Αθήνα και το αντίστροφο. Προβλήματα υπάρχουν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλία συνεχίζεται η μάχη της Πολιτικής Προστασίας και άλλων δυνάμεων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα σε χιλιάδες κατοίκους.

Όπως δήλωσε, κατά την τακτική ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, από τις 5 Σεπτεμβρίου οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έχουν κληθεί να επέμβουν πανελλαδικά σε 10.653 συμβάντα.

Την ίδια στιγμή, έχουν προβεί στη διάσωση 4.527 ανθρώπων κι από τα εναέρια μέσα έχουν διασωθεί μέχρι τώρα 780 πολίτες. Συγκεκριμένα τα επιχειρησιακά δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι τα εξής:

«Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν αδιάλειπτα το έργο τους» υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός ενώ προσέθεσε ότι υπάρχουν δυσκολίες προσέγγισης σε Βλοχό, Φαρκαδόνα, Μεταμόρφωση, Πηνειάδα, Ομορφοχώρι, Αμφιθέα και Πλατύκαμπο.

Σε άλλες περιοχές, όπως Παλαμάς, Μαραθέα, Κόρδα, Κοσκινάς, Καλογριανά, Πεδινό, Μεγάλα Καλύβια, οι έρευνες διεξάγονται πόρτα-πόρτα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, όπως τόνισε, σε κάποιες περιπτώσεις για προληπτικούς λόγους μεταφέρονται κάτοικοι μετά από αίτημά τους, ενώ σε όσους δεν επιθυμούν τη μεταφορά τους από τις πλημμυρισμένες περιοχές η Πυροσβεστική παρέχει είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα νερό και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Επιπρόσθετα, στις περιοχές Ομόλιο, Κουλούρα, Μεσάγγαλα, Αλεξανδρινή και Στόμιο οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας τυχόν εξέλιξη των πλημμυρικών φαινόμενων.

Την καταστροφική επίδραση και μανία της κακοκαιρίας Daniel στην ανατολική ακτή της Θεσσαλίας αποτύπωσε στις 10 Σεπτεμβρίου ο δορυφόρος Sentinel2, όπως δημοσιεύτηκε από το Copernicus.

Στη δορυφορική εικόνα καταγράφονται τα νερά από τις πλημμύρες να εισέρχονται στη θάλασσα για περίπου 10 χιλιόμετρα.

The #Copernicus #Sentinel2 captured on Sep. 10th this image showing the devastating effect of the storm #Daniel in the eastern coast. The plume enters the sea for about 10 km. #Greece #Larissa #ClimateEmergency #StormDaniel pic.twitter.com/mvsiu3Z4TA