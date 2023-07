Ίος: Νεκροί δύο Ιρλανδοί που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους

Διπλή τραγωδία έλαβε χώρα στην Ίο το βράδυ του Σαββάτου και έγινε γνωστή μια μέρα αργότερα όταν εντοπίστηκαν νεκρά δύο νεαρά αγόρια από την Ιρλανδία που είχαν ταξιδέψει στο νησί για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ένας 22χρονος, όντας σε κατάσταση μέθης, έπεσε σε γκρεμό και ένας 18χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε τόσο το υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας όσο και το κολέγιο St Michael του Δουβλίνου στο οποίο φοιτούσαν.

«Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήμερο για την υπόθεση και παρέχει προξενική βοήθεια. Όπως σε όλες τις προξενικές υποθέσεις, το Υπουργείο δεν σχολιάζει λεπτομέρειες για μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην Irish Independent.

Σε ανακοίνωσή του το σχολείο ανέφερε: «Μια ημέρα τεράστιας θλίψης για το σχολείο. Δύο μαθητές του Leaving Cert έχασαν τη ζωή τους ενώ έκαναν διακοπές στην Ελλάδα σε μια ”καταστροφική απώλεια” για το πρώην σχολείο του.

O Μαξ ήταν μια συνεχής πηγή θετικότητας, ενθάρρυνσης και διασκέδασης για όλους τους γύρω του. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλής τόσο στο προσωπικό όσο και στους φοιτητές, και ένας φανταστικός υποστηρικτής των ομάδων μας κατά τη διάρκεια των διαφόρων εκστρατειών κυπέλλου. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Max σε αυτή τη φοβερή στιγμή και με τους φίλους του που βίωσαν μια τέτοια συγκλονιστική απώλεια τις τελευταίες 24 ώρες.

An Irish local business owner in Ios said: 'Everyone is in shock. It’s just devastating' https://t.co/ujvgOhbeRt