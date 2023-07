Η Τήλος γίνεται το πρώτο πιστοποιημένο zero waste νησί παγκοσμίως

Με την πρωτοβουλία Just Go Zero Tilos της Polygreen, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να μετρά λίγο περισσότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, η Τήλος φέτος κατάφερε να γίνει ο πρώτος Πιστοποιημένος Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων στην Ελλάδα, και το πρώτο νησί παγκοσμίως που φέρει τη διαπίστευση αυτή.

Το Zero Waste Cities είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης που αξιολογείται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Δημιουργήθηκε από τους Οργανισμούς Zero Waste Europe (ZWE) και Mission Zero Academy (MiZA), με στόχο την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε ευρωπαϊκές πόλεις και σε τοπικό επίπεδο. Ο Ismael Casotti ελεγκτής στο ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, στον οποίο ανατέθηκε η πιστοποίηση, αξιολόγησε την ανταπόκριση στου νησιού βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων δίνοντας στην Τήλο 4 στα 5 αστέρια. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι η Τήλος είναι ένα μικρό νησί, πολύ μακριά από την πρωτεύουσα της χώρας, αυξάνει τις προκλήσεις για τη συλλογή και μεταφορά των υλικών. Παρόλα αυτά η τοπική ομάδα και η Polygreen βρήκαν μια λύση που θα πρέπει να εμπνεύσει όλα τα υπόλοιπα μικρά νησιά της Μεσογείου που επιθυμούν να αλλάξουν τον τρόπο συλλογής των απορριμμάτων τους, με διαχωρισμό στην πηγή για όλα τα ρεύματα των υλικών.»

Δύο χρόνια πριν, το νησί έστελνε περίπου 87% των απορριμμάτων του στη χωματερή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την πρωτοποριακή πόρτα-πόρτα συλλογή και με εφαρμογή διαλογής των βιοαπόβλητων, ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων, κατάφερε εκτροπή από την ταφή σε ποσοστό 100%, με αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης προσεγγίζει πλέον το 90%.

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για εμάς τη δικαίωση των προσπαθειών μας για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη, κυκλική οικονομία. Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση και τη βελτίωση των υψηλών προτύπων μας, με τελικό στόχο να λειτουργήσουμε ως μοντέλο εφαρμογής της πρωτοβουλίας Just Go Zero Tilos και σε άλλες πόλεις».

Η Μαρία Καμμά, Δήμαρχος Τήλου, σε δήλωσή της ανέφερε: «Από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου βασική μας επιδίωξη ήταν η πιστοποίηση. Ήταν κάτι που άλλωστε είχαμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη μας κύριο Γεώργο Χατζημάρκο και είχε τεθεί στο τραπέζι τον συζητήσεων με την συνεργαζόμενη εταιρεία Polygreen και τον ιδιοκτήτη της κο Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο από την αρχή. Δεν σας κρύβω μάλιστα ότι ήταν και κάτι που συζητούσαμε αρκετό καιρό και με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, μια κεντρική πιστοποίηση για όλες τις επιχειρήσεις του νησιού. Και να που μετά από σκληρή δουλειά το πετύχαμε. Και το πετύχαμε με τη συνεργασία όλων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων του νησιού, του Δήμου, του δικτύου εταιρειών Polygreen και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καταφέραμε η Τήλος να φτάσει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως σε ανακύκλωση και κομποστοποίηση, που είναι σχεδόν 90%. Οι κάδοι απορριμμάτων καταργήθηκαν, η υγειονομική ταφή δεν υπάρχει πλέον και το νησί είναι Zero Waste. Η Τήλος έχει γίνει παράδειγμα βιώσιμου τουρισμού και ανάπτυξης στο Αιγαίο. Και όπως ορθά αναφέρει και ο Περιφερειάρχης μας “Δεν περιμένουμε να έρθει το μέλλον το σχεδιάζουμε εκ των προτέρων και το πραγματοποιούμε σήμερα, με τις πράξεις μας”. Ο νέος στόχος που έχουμε θέσει σαν Δημοτική Αρχή είναι εντός του έτους να λάβουμε και το 5ο αστέρι και να γίνουμε έτσι ο πρώτος Δήμος Παγκόσμια που θα λάβει τέτοια πιστοποίηση».