Η Πυροσβεστική διαψεύδει πως υπήρξε φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας

Η Πυροσβεστική διέψευσε πως υπήρξε περιστατικό φωτιάς στην περιοχή του Προδρόμου Βοιωτίας την Τετάρτη. Νωρίτερα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε μεταδώσει πως:

«Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το μεσημέρι στο χωριό Πρόδρομος της Βοιωτίας που είναι κοντά στην Παραλία Σαράντη. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση πάνω από το χωριό Πρόδρομος ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίγεται χαμηλή βλάστηση. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Λιβαδειά, τη Θήβα και το Σχηματάρι που κατευθύνονται στην πυρκαγιά».

Σημειώνεται ότι είχε σταλεί και μήνυμα από το 112.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



📌 #Boeotia



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Prodromos #Boeotia



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/G1fOumrLLQ