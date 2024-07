Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής - Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και τέσσερα οχήματα.

Στο μεταξύ, φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε Ηλεία και Εύβοια.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάληψη Ηλείας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την κατάσβεση επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 16 οχήματα έχουν σπεύσει στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Η συνδρομή των τοπικών αρχών είναι σημαντική, καθώς μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στην αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς και στην προστασία των γύρω περιοχών.

Νέα φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εύβοια, στην περιοχή του Πισσώνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά καίει καλαμιές στον Πισσώνα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 5 Α/Φ και 3 Ε/Π, ενώ στις προσπάθειες συνδράμουν και εθελοντές.

⚠️ Activation 112 - Emergency Number



📍#Evia



🆘 Forest fire 🔥 in the area of #Pissonas #Evia



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz @pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/i6EhrjxnsC