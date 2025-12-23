«Έξυπνες κάμερες»: Στις 2.500 οι παραβάσεις - Από τις 16 Ιανουαρίου τα «ραβασάκια»

Στις 2.500 ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι παραβάσεις που έχουν καταγραφεί από τις οκτώ κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης της Τροχαίας οι οποίες τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, όπως οι λεωφόροι Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Συγγρού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Κηφισίας. Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως στην υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση εριθρού σηματοδότη. Οι παραβάτες θα λάβουν τα πρώτα ραβασάκια από τις 16 Ιναουαρίου 2026.

Στο μεταξύ, από την Τρίτη έως την Παρασκευή, η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου και ζώνης. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί περίπου 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας σε σημείο με ανώτατο όριο τα 90km/h. Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και 285 παραβάσεις στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου.

Πώς θα γίνεται η καταγραφή

Οι «έξυπνες κάμερες» έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τον οδηγό και το όχημα από πάρα πολλές πλευρές και είναι εξοπλισμένες με ένα σύστημα μεγάλης ευκρίνειας το οποίο δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, ούτε από τον φωτισμό. Όταν διαπιστώνεται παράβαση καταγράφουν τον οδηγό με πολλαπλές λήψεις και ένα σύντομο βίντεο.

Αλγόριθμος που δεν αμφισβητείται

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι κάμερες έχουν έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο που εντοπίζει ποια παράβαση έχει γίνει και έτσι οι παραβάτες δεν μπορούν να αμφισβητήσουν το «ραβασάκι» που θα λάβουν.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 23/12 το Mega, το νέο δίκτυο θα αριθμεί συνολικά περίπου 3.000 κάμερες. Από αυτές, οι 2.000 θα τοποθετηθούν σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας, 500 θα εγκατασταθούν σε λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων, ενώ η Περιφέρεια Αττικής θα προσθέσει ακόμη 388 κάμερες για την επιτήρηση της ταχύτητας.

Πότε έρχονται τα πρώτα ραβασάκια

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου έχει ενημερώσει ότι τα πρώτα ραβασάκια από τις έξυπνες κάμερες θα φτάσουν στις πόρτες των παραβατών στα μέσα Ιανουαρίου.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις. Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega οι πρώτες κλήσεις θα αποσταλούν στους παραβάτες από τις 16 Ιανουαρίου.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», τόνισε ο υπουργός και εξήγησε ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός.