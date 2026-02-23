Επιστρέφουν οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας - Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς προς την Αττική αυτή την ώρα είναι αυξημένη, αλλά δεν παρουσιάζει εκτεταμένα μπλοκαρίσματα. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται τις απογευματινές ώρες 16:00-21:00, οπότε και αναμένεται να κορυφωθεί.

Εθνικές Οδοί

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου στον άξονα προς τα διόδια της Ελευσίνας και εντός της Αττικής.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της Κινέττας, λόγω σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων Ι.Χ. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν για άγνωστη προς το παρόν αίτια με την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο να παρουσιάζει δυσκολίες.

Αυξημένη είναι η ροή οχημάτων και στην Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα, με τα οχήματα να κινούνται πιο αργά ειδικά σε τμήματα όπου εκτελούνται έργα. Ειδικά το τμήμα στο ύψος της Υλίκης έχει αναφερθεί ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία καθυστέρησης.

Μέτρα και ρυθμίσεις από την Τροχαία

Ενισχυμένα είναι τα μέτρα στα εθνικά δίκτυα, με εντατικούς ελέγχους υπερβολικής ταχύτητας και παραβάσεων και συνεχή παρακολούθηση των δρόμων για άμεση παρέμβαση.

Εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας σε ισχύ είναι και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση ισχύει σήμερα από ώρα 15:00 έως 21:00.

Εικόνα από την έξοδο στην αρχή του τριημέρου

Πριν από την έναρξη του τριημέρου, η Τροχαία κατέγραψε πάνω από 88.000 οχήματα να κινούνται έξω από την Αττική σε λίγες ώρες, δείχνοντας το μεγάλο κύμα μετακινήσεων. Ο άξονας της Αθηνών-Κορίνθου είχε πάνω από 47.300 αυτοκίνητα, ενώ η Αθηνών-Λαμίας ξεπέρασε τα 41.000.