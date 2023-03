Εκτενείς αναφορές των ξένων ΜΜΕ για την πολύνεκρη τραγωδία στη Λάρισα

Εκτενέστατες είναι οι αναφορές των μεγάλων ξένων ειδησεογραφικών μέσων και δικτύων για το πολύνεκρο τραγικό δυστύχημα στην Λάρισα που προκλήθηκε από την σύγκρουση δυο τρένων.

Το BBC με τίτλο: «Αυτή είναι μια τρομακτική νύχτα» (Τhis is a terrible night) παροσιάζει λεπτομερώς την κατάσταση που επικρατεί από τη σύγκρουση των δυο τρένων, μέχρι και τις προσπάθειες απεγκλωβισμούς των επιβατών και τις ενέργειες της Πολιτείας.

Κάνει λόγο για τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουν τα σωστικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, οι οποίες «γίνονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα εκτροχιασμένα βαγόνια», ενώ χαρακτηρίζει το περιστατικό ως

«μακελειό» που συνέβη «μετά από σύγκρουση τρένων κοντά στην ελληνική πόλη της Λάρισας».

Φιλοξενεί δηλώσεις επιβατών στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης καθώς και τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, για τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Παράλληλα, εκτενείς είναι οι ανταποκρίσεις από το «Associated Press»,

BREAKING: Officials say 16 people were killed and at least 85 were injured in Greece after a collision between passenger and freight trains. Multiple train cars derailed and at least three caught fire. https://t.co/pplyUKvBmu — The Associated Press (@AP) March 1, 2023

το Bloomberg,

DEVELOPING: A passenger train has collided with an oncoming freight train in northern Greece, killing 16 people and injuring at least 85, fire officials say https://t.co/noYcmtzOAC pic.twitter.com/ZC9ZdS939r — Bloomberg (@business) March 1, 2023

Ο Guardian αναφέρει στην ιστοσελίδα του «σύγκρουση τρένου στην Ελλάδα, με 26 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες και συνεχίζει «Οι δύο αμαξοστοιχίες – μια επιβατική αμαξοστοιχία που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη βόρεια πόλη της Θεσσαλονίκης και μια εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, συγκρούστηκαν μετωπικά έξω από την πόλη της κεντρικής Ελλάδας, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας».

Greece train crash: 16 killed and dozens injured in collision https://t.co/FnadqmHA73 — The Guardian (@guardian) March 1, 2023

το ουκρανικό ΝΕΧΤΑ κ.α.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2023

Το Sky news γράφει: «Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας στην Ελλάδα».