Έφτασε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα το Άγιο Φως (pics)

Το κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25, μεταφέροντας το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα. Μετά την άφιξή του, πραγματοποιήθηκε σύντομη τελετή υποδοχής στον χώρο του αεροδρομίου, όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο.

Το 'Αγιο Φως υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, άγημα των ενόπλων δυνάμεων το οποίο απέδωσε τιμές, ενώ στην υποδοχή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπούλου η οποία παιάνισε τον εθνικό ύμνο, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο σύλλογος Ποντίων Λαυρίου με την εικόνα της Αναστάσεως, ο σύλλογος Μικρασιατών Ραφήνας, κ.α.

Επικεφαλής της αποστολής που μετέφερε το 'Αγιο Φως ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και συμμετείχαν ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος και ο εκπρόσωπος της ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι το 'Αγιο Φως της πίστης μας υπό οποιοδήποτε συνθήκες νικάει πάντα τα σκοτάδια.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Γιάννης Λοβέρδος, είπε ότι το 'Αγιο Φως συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την αγάπη, την ελπίδα και την ειρήνη. Είπε ότι ήταν πολύ δύσκολη προσπάθεια η μεταφορά του Φωτός υπό τις συνθήκες που επικρατούν και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως έφτασε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, που βρίσκεται στην περιοχή της Πλάκας, όπου θα παραμείνει πριν ξεκινήσει η περαιτέρω διανομή του.

Από εκεί και έπειτα, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία μεταφοράς του Αγίου Φωτός σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπονται πτήσεις προς 11 διαφορετικά αεροδρόμια της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η διανομή του σε κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και της νησιωτικής επικράτειας.

Παράλληλα, η διανομή δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα, καθώς το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας την παράδοσή του σε ευρύτερο γεωγραφικό εύρος.

Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, μέσα σε κλίμα κατάνυξης αλλά και με έντονο συμβολισμό λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ακολουθώντας την ιερή παράδοση, εκφώνησε το «Δεύτε λάβετε φως», σηματοδοτώντας τη στιγμή της αφής του Αγίου Φωτός.