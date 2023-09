Κακοκαιρία Daniel

Εφιαλτικές στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι της Καρδίτσας και των Τρικάλων, καθώς περιοχές έχουν «βυθιστεί» κυριολεκτικά στο νερό και στη λάσπη με αποτέλεσμα δεκάδες να έχουν εγκλωβιστεί. Τέσσερις οι νεκροί και έξι αγνοούμενοι.

Ενδεικτικό είναι ότι στάθμη των υδάτων έχει ξεπεράσει τα 3 μέτρα στον Παλαμά, ενώ στη Μεταμόρφωση το νερό ανάγκασε τους κατοίκους να καταφύγουν στις σκεπές των σπιτιών, για να σωθούν. Δραματικές είναι οι εκκλήσεις για βοήθεια, ενώ η σφοδρότητα των φαινομένων είναι τέτοια, ώστε τα ορμητικά νερά να «ξηλώνουν» γέφυρες, δρόμους αλλά και σπίτια, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιοχές Αγίας Τριάδος, Μεταμόρφωση, Βλόχος, Παλαμάς, καθώς σε όλη την περιοχή μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας, στον Ληθαίο Ποταμό, που έχει πλημμυρίσει. «Μπαράζ» μηνυμάτων και από το 112 στις πληγείσες περιοχές να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους, καθώς οι πλημμύρες έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μήνυμα του 112 εστάλη μέχρι το μεσημέρι στους κατοίκους των περιοχών Αγναντερό, Προάστιο, Πεδινό, Κόρδα, Μαραθέα και Αγία Τριάδα Καρδίτσας, στους κατοίκους των περιοχών Λίλη, Βαλομάνδρι, Παραπόταμος και Δροσερό, Παλαμά, Κάτω Λεχώνια, Σοφάδες, Πύλης.

Δυστυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τέσσερις νεκροί, με τον τελευταίο να εντοπίζεται σήμερα στο Δομοκό και παραμένουν έξι αγνοούμενοι από την Αγία Τριάδα, Τρικάλων, όπως γνωστοποίησε και ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και πολιτικής Προστασίας, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας των πτητικών μέσων που θα συμβάλλουν στον απεγκλωβισμό των πολιτών, καθώς το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας, είναι εγκλωβισμένα 20 άτομα. Αλλά 40 είναι εγκλωβισμένα στα Μεγάλα Καλύβια και 4 στα Καλογριανά. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε υποδομές, περιουσίες, καλλιέργειες και επιχειρήσεις. Σε απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί ο Θεσσαλικός κάμπος, και πλέον και ο κάμπος της Καρδίτσας.

Ο Βόλος παραμένει για τρίτη μέρα χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ στο Πήλιο οι κάτοικοι είναι αποκομμένοι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαγνησία, Σποράδες, Καρδίτσα, Τρίκαλα καθώς και οι Δήμοι Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρσάλων Θεσσαλίας. Πολλά τα προβλήματα επίσης στη Φθιώτιδα και στις Ροβιές Ευβοίας.

Νωρίτερα, με απόφαση του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργείται Κέντρο Επιχειρήσεων στην έδρα της Περιφέρειας στη Λάρισα, για τον καλύτερο συντονισμό όλων των δράσεων σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία και συντονισμό, κεντρικά, με το ΕΣΚΕΔΙΚ της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας το σαββατοκύριακο.

17:07 Μαγνησία: Aπεγκλωβισμός τουριστών στο νότιο Πήλιο, σε εξέλιξη άλλη επιχείρηση στον Πλατανιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, δια θαλάσσης, δεκάδων ανθρώπων, λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα, από τον οικισμό Μικρό του Πλατανιά, στο Νότιο Πήλιο.

Στον οικισμό είχαν αποκλεισθεί από την Τρίτη το πρωί πάνω από 150 άνθρωποι, αφού καταστράφηκε ολοσχερώς ο δρόμος που καταλήγει στο παραθαλάσσιο θέρετρο και οι αποκλεισθέντες ήταν όλοι τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή.

Ο απεγκλωβισμός όλων των ανθρώπων ήταν αδύνατος από ξηράς και γι' αυτό ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, σε συνεννόηση με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, έστειλαν το τουριστικό σκάφος «Ταρζάν» που κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή και να παραλάβει τελικά 105 άτομα, Έλληνες και αλλοδαπούς, που βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση μετά από 3 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό και τρόφιμα, καθώς είχαν εξαντληθεί οι προμήθειες των ξενοδοχείων και των πανσιόν.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 17:00 το απόγευμα και δεύτερη προσπάθεια απεγκλωβισμού εκατοντάδων κατοίκων και ξένων τουριστών από τον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου με τη συμμετοχή του δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικού και μελών της Πολιτικής Προστασίας. Στον Πλατανιά έχουν εγκλωβιστεί και σερβικά λεωφορεία που μετέφεραν τουρίστες από τη γειτονική χώρα.

17:01: Εύβοια: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στις Ροβιές

Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους στις Ροβιές του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά του ποταμού να πλημμυρίσουν σπίτια και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο evima.gr, σοβαρό πρόβλημα προκλήθηκε στο συνεταιρισμό του χωριού, καθώς το νερό κατέστρεψε τα πάντα, με τις δεξαμενές να παρασύρονται στη θάλασσα.

«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στις Ροβιές. Η μανία του νερού παρέσυρε τα πάντα. Εχουμε πλημμυρισμένα σπίτια, επιχειρήσεις και δυστυχώς δεν ξέρουμε τι μας περιμένει», δήλωσε στο τοπικό evima.gr, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης.

16:42 Τρίκαλα: Μήνυμα 112 για κατολισθήσεις σε Κανάβια και Σταυρό Ελάτης

Μήνυμα από το 112 εστάλη στις περιοχές Κανάβια και Σταυρό Ελάτης για την απομάκρυνση των πολιτών προς τα Τρίκαλα, λόγω επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων.

«Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο μήνυμα.

16:38 Βόλος: Νερό με δελτίο και με ωράριο - Δωρεάν εμφιαλωμένο νερό μεταφέρει οχηματαγωγό της SEAJETS

Νερό με το δελτίο και με συγκεκριμένο ωράριο θα παρέχεται στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, μέχρι να αποκατασταθεί στοιχειωδώς έστω και η ελάχιστη δυνατή παροχή νερού, δήλωσε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, διότι η καταστροφή είναι αδιανόητη σε όλη την περιοχή.

Όπως είπε ο Αχιλλέας Μπέος, «θα παρέχεται νερό στις 6:30 το απόγευμα στις περιοχές από Γιάννη Δήμου και έως την παραλία, από Άναυρο μέχρι Κραυσίδωνα. Αυτό το νερό είναι από άντληση από 4 γεωτρήσεις. Δεν είναι αρκετό ούτε και πόσιμο. Θα δοθεί με μέτρο. Θα λειτουργεί 3 ή 4 ώρες το νερό, θα κόβεται και θα ξαναλειτουργεί για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις πρώτες ανάγκες. Από 11 τη νύχτα θα κόβεται παντελώς, γιατί αυτό το νερό είναι προσωρινό και όχι προς πόση. Όλο το δίκτυο είναι κατεστραμμένο. Έχουν κάνει μικρές παρεμβάσεις οι τεχνικοί για να δώσουμε άμεσα λίγο νερό. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματά η άντληση του νερού για να γεμίζουν οι δεξαμενές από τη γεώτρηση. Είναι τραγική η κατάσταση.

Επίσης, στη Νέα Ιωνία, το απόγευμα, την ίδια ώρα, από Μαιάνδρου και κάτω, μεταξύ Κραυσίδωνα και Αναύρου, θα δοθεί και εκεί νερό. Στην Πορταριά,το Κατηχώρι και τα Πλατανίδια υπάρχει υδροδότηση. Σε άλλες περιοχές, όπως η 'Αλλη Μεριά, ο 'Αγιος Γεώργιος, η Αγία Παρασκευή, είναι πλήρης η καταστροφή. Ζητάω κατανόηση. Για όλο αυτό το δίκτυο χρειάζονται μέρες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και θα δώσουμε λύσεις. Υπάρχει εδώ κλιμάκιο κυβερνητικό να δούμε πώς θα αποκατασταθεί το δίκτυο και να γίνει καινούργιο» είπε ο δήμαρχος Βόλου και ευχαρίστησε ιδιώτες και επιχειρηματίες που προσέφεραν νερό.

Ήδη διανέμεται δωρεάν εμφιαλωμένο νερό σε χιλιάδες πολίτες από 15 νταλίκες που το μετέφεραν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και αναμένονται άλλες 30 νταλίκες έως το βράδυ, ενώ τεράστιες είναι οι ουρές που σχηματίζονται από χιλιάδες πολίτες που προσπαθούν να προμηθευτούν νερό για τις οικογένειές τους.

Οι διανομές νερού γίνονται έξω από τα δημαρχεία Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αγριάς, καθώς και στις Αλυκές.

Ένα οχηματαγωγό της SEAJETS φορτωμένο με δεκάδες νταλίκες που μεταφέρουν εκατομμύρια φιάλες νερού αναμένεται να φθάσει στον Βόλο με δωρεά του πλοιοκτήτη-εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου.

16:30 Πότε αναμένεται υποχώρηση των ακραίων φαινομένων

Σταδιακή υποχώρηση θα παρουσιάσει η κακοκαιρία Daniel, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr.

Σήμερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο, οι οποίες όμως βαθμιαία θα εξασθενήσουν και έως το βράδυ θα περιοριστούν σημαντικά.

Τα φαινόμενα έως το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα σε δυτική Μακεδονία (Γρεβενά), Θεσσαλία (Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα) και Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Ευρυτανία).

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για σήμερα υποβαθμίζεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των μεσημεριανών και βραδινών ωρών της Πέμπτης 07/09, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις μεσημεριανές ώρες (12:00-15:00) (πάνω) και τις βραδινές ώρες (18:00-21:00) (κάτω) της Πέμπτης 07/09/2023, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

16:17 Βόλος: Με το νερό των κολυμβητηρίων θα καλύπτονται οι ανάγκες του νοσοκομείου «Αχιλλοπούλειο»

Μια απίστευτη λύση δίδεται στο τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης νερού σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου ώστε να δοθεί νερό στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο.

Αποφασίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου να υδροδοτηθεί το μεγάλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, με νερό από τις πισίνες όλων των κολυμβητηρίων του Βόλου και της Νέας Ιωνίας ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της αιμοκάθαρσης και των χημειοθεραπειών που εκτελούνται στα ειδικά Τμήματα του Νοσοκομείου.

Για τη συγκεκριμένη λύση εκτός από την Πυροσβεστική, το πράσινο φως δόθηκε και από τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που διαχειρίζεται τα κολυμβητήρια του Βόλου.

16:05 Στο Συντονιστικό Κέντρο της Λάρισας την Παρασκευή ο Κυρ. Μητσοτάκης

Την Παρασκευή το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Συντονιστικό Κέντρο στη Λάρισα και εν συνεχεία θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές από την κακοκαιρία Daniel.

Στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Θεσσαλίας, βρίσκονται από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Υποδομών και Υποδομών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλία προκειμένου να ενημερωθεί για τις καταστροφές, να πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές και να ενημερωθεί για τις ανάγκες και διαδικασίες άμεσης αποκατάστασης.

Όσον αφορά την αναβληθείσα επίσκεψη για το σαββατοκύριακο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιηθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και οι ακριβείς ημερομηνίες της καθιερωμένης ομιλίας και συνέντευξής του θα ανακοινωθούν σύντομα

«Οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού επεμβαίνουν όπου είναι ανάγκη, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των κρίσιμων υποδομών. Με απόφαση του πρωθυπουργού στήνεται ήδη Συντονιστικό Κέντρο στη Λάρισα, όπου μεταβαίνουν οι συναρμόδιοι υπουργοί», σημείωσε ακόμη.

Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα

Νωρίτερα, με απόφαση του πρωθυπουργού, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργείται Κέντρο Επιχειρήσεων στην έδρα της Περιφέρειας στη Λάρισα, για τον καλύτερο συντονισμό όλων των δράσεων σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία και συντονισμό, κεντρικά, με το ΕΣΚΕΔΙΚ της Πολιτικής Προστασίας.

Για τον σκοπό αυτό, κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στη Λάρισα με την ακόλουθη κατανομή έργου:

1) Απεγκλωβισμοί από πλημμυρισμένες οικίες (Επιτελείς Εθνικής Άμυνας με επικεφαλής τον Διοικητή της Ά Στρατιάς Αντιστράτηγο Ι. Τσόπλο, Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ)

2) Δίκτυα ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ Ανάστ. Μάνος)

3) Δίκτυο υδροδότησης (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θοδ. Λιβάνιος)

4) Μεταφορικά δίκτυα (δρόμοι, τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια) Υπουργός Υποδομών Χ. Σταϊκούρας, Υφυπουργός Ν. Ταχιάος)

5) Εφοδιασμός αποκλεισμένων περιοχών Μαγνησίας, Τρικάλων Καρδίτσας, με τρόφιμα, νερό, στέγη (Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χ. Τριαντόπουλος με υποστήριξη για την προσωρινή φιλοξενία, από το Υπουργείο Τουρισμού)

6) Πρόσβαση και λειτουργία δομών υγείας (Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους).

Εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο τις πληγείσες περιοχές από την κακοκαιρία Daniel, στη Θεσσαλία.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετέβη στις 11:00 ο πρωθυπουργός, για να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στις πληγείσες περιοχές, εξαιτίας της κακοκαιρίας Daniel.

Aναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς ο πρωθυπουργός σχεδιάζει το προσεχές σαββατοκύριακο να βρεθεί στις πληγείσες περιοχές και η ομιλία του μαζί με την καθιερωμένη συνέντευξή του στη ΔΕΘ να μετατεθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός αποφασίζει να αναβάλει την καθιερωμένη επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα θεσμό στα εγκαίνια του οποίου είθισται να πραγματοποιούνται οι εξαγγελίες σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, μέσω της καθιερωμένης ομιλίας προς τους παραγωγικούς φορείς αλλά και της συνέντευξης Τύπου προς τους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή του Κυρ. Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται ορθή, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι επιβεβλημένος ο απόλυτος συντονισμός του κράτους σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Daniel παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη αναβληθεί και η επίσκεψη που προγραμμάτιζε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την Παρασκευή στον Έβρο, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε Πήλιο, Βόλο, Λάρισα και Καρδίτσα, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτοικοι σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Παράλληλα, δρόμοι παραμένουν κλειστοί, ενώ αρκετοί οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στο συστήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης

Προβλήματα προκλήθηκαν και στην Αττική από τη μεγάλη βροχόπτωση το βράδυ, ενώ συνεχίζεται και σήμερα το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα του 112.

15:12 Βίντεο από το Super Puma με διάσωση πατέρα και του μικρού παιδιού του

14:52 Κ. Φλώρος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι δίπλα στον πολίτη

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στον πολίτη γιατί αυτή είναι μια από τις αποστολές τους. Όταν η κοινωνία πλήττεται, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με το σύνολο των δυνάμεών τους. Αυτό τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος κατά την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία «Daniel».

14:52 Αποβίβαση στο στάδιο της Καρδίτσας των κατοίκων που απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Τριάδα από Super Puma της Πυροσβεστικής με hoist για να επιστρέψει το ελικόπτερο στο χωριό να συνεχίσει τις διασώσεις.

14:51 Στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας ο Χρ. Σταϊκούρας και ο Ν. Ταχιάος

Στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Θεσσαλίας, βρίσκονται από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Υποδομών και Υποδομών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

14:31 Πλάνα από την επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις πληγείσες περιοχές

Απεγκλωβισμός γυναίκας που ήταν μέσα στο νερό στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας από το ελικόπτερο Super Puma της Πυροσβεστικής.



14:28 Hellenic Train: Ακυρώνονται τα δρομολόγια Αθήνα - Θεσσαλονίκη λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη IC-54/55 και IC-56/57, λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Λειανοκλαδίου - Λάρισας, και των περιορισμών στις μετακινήσεις στην Εθνική Οδό.

14:24 Καρδίτσα: Μήνυμα του 112 στις περιοχές Αγναντερό, Προάστιο, Πεδινό, Κόρδα, Μαραθέα και Αγία Τριάδα

14:19 Λ. Αυγενάκης: Άμεσα οι καταγραφές ζημιών στον πρωτογενή τομέα - Το συντομότερο δυνατόν οι αποζημιώσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε έκτακτη ευρεία σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας και του ΕΛΓΑ έδωσε εντολή για κινητοποίηση όλου του μηχανισμού του ΕΛΓΑ για την άμεση καταγραφή των ζημιών στις περιοχές που πλήττονται απο τις πλημμύρες.

14:17 Β. Κικίλιας: Αγνοούνται έξι άτομα στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας

Για έξι αγνοούμενους στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Καρδίτσα έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι δόθηκε άδεια για την επιχείρηση των πτητικών μέσων.

14:09 Κομισιόν: Ενεργοποιήθηκε το σύστημα Κοπέρνικος για τις πλυμμήρες στην Θεσσαλία

Floods in Greece and Bulgaria.



Latest update by Spokesperson @balazs_iravju ↓ pic.twitter.com/vBQLUjw9M9