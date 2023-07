Δύο νεκροί από τη φωτιά στη Μαγνησία - Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης στη Μαγνησία. Μία γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο τροχόσπιτο της στο Χοροστάσι Αλμυρού Βόλου, από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στον Αλμυρό.

Η φωτιά όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική είχε πορεία ανατολικά προς τη θάλασσα, από τον Νέο Πλάτανο Αλμυρού προς το Χοροστάσι. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένας άντρας ημιλιπόθυμος ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του. Από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Βελεστίνο Μαγνησίας και έλαβε διαστάσεις ένας 47χρονος κτηνοτρόφος, βρέθηκε απανθρακωμένος σε δασική έκταση κοντά στην κτηνοτροφική του μονάδα στον 'Αγιο Γεώργιο Φερών.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τους εθελοντές θα δώσουν για ακόμη ένα βράδυ μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο Μαγνησίας και επεκτείνεται μεταξύ Βόλου και Βελεστίνου, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, υπάρχει ένα μέτωπο που έχει δυναμική, κοντά στο πεδίο βολής Βόλου, στην Αμυγδαλιά και κινείται προς Γλαφυρά.

Η περιοχή Μελισσάτικα εκκενώθηκε, καθώς οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα του 112 να εγκαταλείψουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Βόλο.

Τα μεσάνυχτα εκκενώθηκε και η κοινότητα Γλαφυρές και ο κόσμος αναζήτησε προστασία στον Περιφερειακό του Βόλου, σε διασταύρωση προς τα Μελισσάτικα και τα Κανάλια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές του Βόλου. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται πιο κοντά στις φλεγόμενες περιοχές.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στο Σέσκλο λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά έχει φθάσει στα όρια του χωριού, σε ύψωμα και σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από τα πρώτα σπίτια.

Στο Σέσκλο και σε όλη την περιοχή δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, ενώ έχει επίσης διακοπεί η παροχή νερού.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που βρίσκεται στο Σέσκλο, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται περί εμπρησμών», εξηγώντας ότι «εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 6 εστίες φωτιάς — μέσα σε δύο ώρες».

«Ελπίζουμε οι άνεμοι να πέσουν σε ένταση και να σώσουμε ό,τι μπορούμε», πρόσθεσε.

Στις 9.30 έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος), παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου.

Νωρίτερα χθες το απόγευμα οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω μηνυμάτων του 112 ώστε να εκκενώσουν τις περιοχές Σέσκλο, Διμήνι, Παλιούρι καθώς και των ΒΙΠΕ Βόλου ενώ εκκενώθηκε και ο Άγιος Γεώργιος Φερών.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στο Κάστρο Λαμίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η γενικότερη εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει ύφεση, ωστόσο υπάρχουν κάποιες εστίες διάσπαρτες, σε αγροτικά σημεία όπου υπάρχουν ελιές , οι οποίες όμως δεν ανησυχούν προς το παρόν.

Επιπλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τιθορέα Φθιώτιδας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στους πρόποδες του Παρνασσού καίγοντας καλάμια και στο σημείο υπήρχαν αρκετοί καπνοί γι αυτό το λόγο υπήρξε μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Άνω Τιθορέα.

Όσον αφορά την πυρκαγιά στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού, εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή και υπάρχουν εστίες. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το βράδυ τα χωματουργικά μηχανήματα που βρίσκονται στο νότιο μέρος θα ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά.

Στη Ρόδο, όπου η φωτιά είναι σε εξέλιξη για ακόμα ένα βράδυ, όλη τη μέρα χθες σημειώνονταν μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την Πυροσβεστική αντιμετωπίζονται. Αργά το βράδυ της Τετάρτης υπήρξε μία μεγαλύτερη αναζωπύρωση σε δασική έκταση, ανάμεσα στους οικισμούς Βάτι, Γεννάδι και Λαχανιά.

Αναφορικά με την Κάρυστο το μέτωπο έχει αναζωπυρωθεί και έχει μία πορεία ανάμεσα στον Πλατανιστό και στον Αντιά, που βρίσκεται λίγο πιο βορειοανατολικά, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα προσπαθήσουν να την ανακόψουν.

Στην Κέρκυρα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά δείχνει να είναι σε ύφεση.

Σχετικά με την φωτιά στο Αίγιο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζεται εικόνα ύφεσης, και αν και υπήρχαν μικρές αναζωπυρώσεις μέσα στην ημέρα σε δύσβατα σημεία, ήταν όλες εντός της περιμέτρου και αντιμετωπίστηκαν.

Την αλληλεγγύη και τα «ειλικρινή συλλυπητήρια του» για την απώλεια των δύο πιλότων στην πτώση του Canadair εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), αναφέρει: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον ελληνικό λαό και στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται λόγω των δασικών πυρκαγιών. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των δύο πιλότων που χάθηκαν και στους πυροσβέστες και εθελοντές που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας».

Sending deepest condolences to the people of Greece and @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis as thousands are evacuated from wildfires. Our thoughts are with the families of the two pilots who perished and first responders who continue to battle the flames. We stand with Greece.