Δολοφονία στη Φοικινούντα: Παραδόθηκε στις αρχές ο 30χρονος καταζητούμενος

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ο 30χρονος που καταζητούνταν για την υπόθεση της δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη 1:30 τα ξημερώματα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης την περασμένη Τετάρτη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ήδη κινηθεί και οι διαδικασίες για την έκδοση διεθνούς εντάλματος, καθώς υπήρχαν φόβοι διαφυγής του στο εξωτερικό.

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στις αστυνομικές αρχές και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του αποδίδεται ρόλος συνεργού στη συγκεκριμένη υπόθεση, στοιχείο που αναμένεται να αποτυπωθεί τόσο στο πλαίσιο της αστυνομικής διαδικασίας όσο και κατά την ανακριτική διερεύνηση, μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα και ευρήματα της δικογραφίας.

Ακολούθως αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, όπου θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία για τη σοβαρή υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.