Δικηγόρος Ανεστίδη: Δεσμεύθηκαν χθες οι λογαριασμοί του, προσπαθεί να μάθει τον λόγο (vid)

Ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη, Δημήτρης Τσιρίκας επιβεβαίωσε σήμερα ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Ο εντολέας μου το αρνιέται από προχθές που έλαβε γνώση μέσω των δημοσιευμάτων ότι υπάρχει κάτι σε βάρος του. Μέχρι χθες τις τρεις, με τέσσερις παρά το απόγευμα, έκανε τις τραπεζικές του συναλλαγές κανονικά. Από χθες το απόγευμα, το βράδυ και μετά, οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί.

Δεν έχουμε γνώση για ποιον λόγο, ότι ξέρει ο κ. Ανεστίδης είναι μέσω των δημοσιευμάτων, είναι ένα λυπηρό γεγονός. Αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιον λόγο έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του».

Εξάλλου, για τον συγκεκριμένο ελεγχόμενο αγρότη, ο Εισαγγελέας οργανωμένου εγκλήματος εξέδωσε επείγουσα διάταξη δέσμευσης όλων των περιουσιακών του στοιχείων καθώς φαίνεται σε βάρος του να προκύπτουν στοιχεία για την διάπραξη αδικημάτων σχετικών με επιδοτήσεις με ψευδή στοιχεία.

Οι υπό διερεύνηση κατηγορίες φαίνεται να αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Συμφώνα με πληροφορίες, η δικογραφία, σε ό,τι αφορά τον συνδικαλιστή, περιέχει αποτελέσματα ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας σύμφωνα με τα οποία φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις ύψους 122 χιλιάδων ευρώ που τίθενται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η ενδεχόμενη εμπλοκή σε αμφισβητούμενες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι ελεγχόμενοι, με επίμαχα ποσά τις 130 και 170 χιλιάδες ευρώ. Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη.