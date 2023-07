Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (International Space Station) δημοσίευσε βίντεο στο Twitter, στο οποίο καταγράφονται οι πυρκαγιές πάνω από την Ελλάδα.

Wildfires over Greece - visible from the @Space_Station. The City of Athens is bottom/center frame at 35s.

Jul 23, 2023 17:49 EEST pic.twitter.com/ql5iWz4tfs