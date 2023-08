Athens Flying Week 2023: Τρία F-35 πέταξαν πάνω από την Αθήνα

Στο πλαίσιο της Athens Flying Week 2023, τρία F-35 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από την Αθήνα μεταξύ 15:00 και 15:30. Τα αεροσκάφη 5ης γενιάς φωτογραφήθηκαν από την ομάδα Aviation PhotoCrew πάνω την ελληνική πρωτεύουσα και στη συνέχεια θα προσγειωθούν στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας.

Τα αμερικανικά F-35 έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν στην Athens Flying Week - Tanagra International Airshow. Στην Αθήνα έρχεται και η F-35A Lightning II Demo Team με την πιλότο Kristin “BEO” Wolfe να υπόσχεται ένα μοναδικό show για το ελληνικό και διεθνές κοινό της Athens Flying Week.

This weekend is the 11th edition of the fantastic Athens Flying Week!



The event is a great opportunity to see the aircraft of the Hellenic Armed Forces some of which rarely venture outside of Greece pic.twitter.com/lTIk7OqcU3