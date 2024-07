Αποτελεσματικά φαίνεται να είναι τα μέτρα που υιοθέτησε η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει και να περιορίσει την παράνομη τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων στις ελληνικές παραλίες.

Εκτός από τους νέους, κανόνες, τα drones και μια ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών ήταν εκείνα που συνέβαλαν στη διαχείριση και σε μεγάλο βαθμό, αντιμετώπιση, του φαινομένου.

«Οι ελληνικές παραλίες που είναι καλυμμένες με ξαπλώστρες γίνονται όλο και πιο σπάνιο θέαμα, καθώς τα drones περιπολούν για την επιβολή των νέων κανόνων», σημειώνει το Euronews, υπογραμμίζοντας ότι στο στόχαστρο μπαίνουν εστιατόρια, μπαρ και εταιρείες ενοικίασης που δεν διαθέτουν άδεια για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίζουν τα καταστήματα που τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα πολύ κοντά στη θάλασσα, καθώς οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον τέσσερα μέτρα από την ακτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία που θεσπίστηκε τον Μάρτιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ενοικιαζόμενες καρέκλες δεν επιτρέπονται πλέον σε παραλίες με πλάτος μικρότερο των τεσσάρων μέτρων.

Στη μάχη να ξαναγίνουν οι παραλίες προσβάσιμες σε όλους, σύμφωνα με το Euronews, μεγάλη είναι η συμβολή των πολιτών, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής My Coast, έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν παραβάσεις, ενώ η ίδια η εφαρμογή απαριθμεί τα νόμιμα καταστήματα.

