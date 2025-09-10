Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του γιατρού, επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη για δωροληψία.

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, επιβάλλοντάς του τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο διευθυντής της κλινικής, συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, μετά από καταγγελία ότι ζήτησε "φακελάκι" προκειμένου να επιβλέπει και να φροντίζει χειρουργημένο ασθενή.