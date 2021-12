Wind:Τα πράσινα και ψηφιακά καταστήματα νέας γενιάς ξεκινούν από την Καλλιθέα

Νέο κατάστημα στην Καλλιθέα εγκαινίασε η Wind. Στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο του Μεροπείου Ιδρύματος, την αποκατάσταση του οποίου ανέλαβε η εταιρεία. Πρόκειται για ένα κατάστημα νέας γενιάς που συνδυάζει την κυκλική οικονομία, συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και περιλαμβάνει τεχνολογίες αιχμής. Το μεγαλύτερο κατάστημα της αλυσίδας 230 τ.μ. είναι κλιματικά ουδέτερο και προσφέρει μοναδική καταναλωτική εμπειρία χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες που έχει ενσωματωμένες.

Όπως εξήγησε ο Αλέξανδρος Γλύκας, Wind Corporate Affairs Executive Director, το νέο κατάστημα προσφέρει 100% ψηφιακές λύσεις. Συνδυάζει τη ψηφιακή εμπειρία, με την εξυπηρέτηση των πελατών και δίνει λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Υπενθυμίζεται πως το μεγαλύτερο κατάστημα της εταιρείας, αποτελεί ένα από τα 230 καταστήματα της Wind, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 700 χιλιάδες καταναλωτές και απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζομένους.

Από τη μεριά του ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Marketing Communications &Retail Products Director, σημείωσε πως το κατάστημα συνδυάζει το design, τη φιλική εξυπηρέτηση και την τεχνολογία. Έχει ειδικό τμήμα που εξυπηρετεί το Wind Fiber to the Home, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να δουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο τις υψηλές ταχύτητες και τη νέα γενιά Wind One. Πρόκειται για τη ναυαρχίδα των υπηρεσιών της Wind και προσφέρει απεριόριστα data σε κινητό και σταθερό. Μάλιστα σε συνεργασία με τη Samsung , όλα τα τελευταία μοντέλα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Το κατάστημα στην Καλλιθέα είναι προσβάσιμο σε όλους και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, τόνισε ο κ.Μποτζατζίδης. Μάλιστα υπάρχει ξεχωριστό τμήμα του καταστήματος, υψηλής αισθητικής, το οποίο απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες. Το Business Corner στοχεύει να παρουσιάσει σε οθόνες και interactive υπηρεσίες, όλα τα προγράμματα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

Τέλος, ο Γιώργος Τσαπρούνης Corporate Affairs Executive Director της Wind, ανέφερε πως η Wind έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των εκλογών του ΚΙΝΑΛ- ΠΑΣΟΚ, ενώ ανέλυσε την πράσινη φιλοσοφία του καταστήματος. Όπως σημείωσε το κτήριο ήταν παραμελημένο και υιοθετώντας πράσινες και ενεργειακές λύσεις, ανακαινίστηκε πλήρως. Όπως επεσήμανε η επένδυση ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ και όλα τα υλικά, από τη μορφή του κτηρίου, τα κουφώματα έως τα πλακίδια είναι 100% φιλικά στο περιβάλλον. Τέλος, το κτήριο χρησιμοποιεί φωτισμό Led.