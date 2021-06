Τι σηματοδοτεί η αποχώρηση της HSBC από τις ΗΠΑ και η επέκταση της στην Κίνα;

Η απόφαση της HSBC του 2011 να μειώσει την έκθεση της στις αμερικανικές τραπεζικές δραστηριότητες και να πωλήσει τα μισά από τα 470 υποκαταστήματα της στις ΗΠΑ, ήταν αποτέλεσμα της ατυχούς επένδυσης της τράπεζας στην εταιρεία καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων Household International το 2003, η οποία της είχε προκαλέσει ζημίες αρκετών δισ. δολαρίων από την κατάρρευση των ενυπόθηκων δανείων και από τις δικαστικές διευθετήσεις που ακολούθησαν.

Σήμερα η HSBC αποφάσισε να πωλήσει 80 υποκαταστήματα της στις ανατολικές ακτές στην Citizens Financial Group, 10 υποκαταστήματα που λειτουργούν στις δυτικές ακτές στη Cathay Bank και να κλείσει 35 υποκαταστήματα. Παράλληλα η τράπεζα αποφάσισε να μετατρέψει ορισμένες μονάδες της σε κέντρα διαχείρισης διεθνών επενδύσεων και διεθνούς τραπεζικής, στα πλαίσια επέκτασης της στον γεωγραφικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές που κάλυψαν το σημαντικό αυτό γεγονός, εστιάζουν σε τρεις βασικές αιτίες.

Η πρώτη είναι ότι σύμφωνα με την HSBC σε βάθος χρόνο δεν θα υπάρχουν ξεχωριστά υποκαταστήματα κάθε τράπεζας, αλλά θα υπάρχουν τραπεζικά υποκαταστήματα τα οποία θα εξυπηρετούν τους πελάτες πολλών διαφορετικών τραπεζών. Με δεδομένο ότι η HSBC, ήταν πάντα πρωτοπόρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, πιθανότατα να έχει προβεί σε μια πολύ προχωρημένη κίνηση, αρκετά μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Η δεύτερη είναι ότι τα έσοδα και η ανάπτυξη της τράπεζας προέρχονται πλέον από τις δραστηριότητες στην Ασία και στην Κίνα, ενώ αντίθετα η αγορά των ΗΠΑ, συρρικνώνεται. Οπότε η HSBC, προσαρμόζει τον γεωγραφικό της προσανατολισμό, στις τρέχουσες συνθήκες.

Και η τρίτη αιτία και ίσως η πιο καθοριστική είναι ότι όσο η HSBC δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, της ασκείται σημαντικός έλεγχος στις δραστηριότητες της στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, από τις κανονιστικές και ελεγκτικές αρχές το ΗΠΑ, που δυσκολεύουν το έργο της στη Νοτιοανατολική Ασία.

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια το γεγονός ότι η HSBC ήταν μια τράπεζα που έφερνε κοντά την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούσε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Η HSBC είχε ιδρυθεί το 1865 στο Χονγκ Κονγκ και τη Σαγκάη και είχε μεταφέρει την έδρα της στο Λονδίνο το 1993. Ωστόσο, το χάσμα στις οικονομικές σχέσεις της Δύσης με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, έχει φέρει την τράπεζα στο κέντρο της διαμάχης.

Έτσι η HSBC ως δυτική τράπεζα, πρέπει να ακολουθεί τις κυρώσεις των δυτικών κυβερνήσεων απέναντι στην αυταρχική συμπεριφορά της κινεζικής κυβέρνησης προς τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να απολέσει την κυρίαρχη θέση που κατέχει.

Παρ’ όλο που στην οικονομική διαμάχη Δύσης – Κίνας, έχουν αναμειχθεί και άλλες τράπεζες όπως είναι η Citibank και η Standard Chartered, η βαρύτητα των κυρώσεων πέφτει πάνω στην HSBC. Και αυτό διότι είναι η υπ’ αριθμόν 1 τράπεζα στο Χονγκ Κονγκ, είναι η εκδότρια του τοπικού νομίσματος και είναι η εκκαθαρίστρια τράπεζα όλων των διατραπεζικών συναλλαγών σε αμερικανικά δολάρια.

Με δεδομένο ότι το 90% των κερδών προ φόρων της HSBC για το 2019, προήλθε από τις Ασιατικές αγορές και το Χονγκ Κονγκ, είναι φανερό ότι η HSBC δεν μπορεί να απεμπολήσει την κυρίαρχη και κερδοφόρα δραστηριότητα της.

Το Κέντρο για το Χρηματοοικονομικό Έγκλημα και την Ασφάλεια (Centre for Financial Crime and Security Studies) με έδρα το Λονδίνο, έχει προτείνει το ακραίο σενάριο της διάσπασης της HSBC στα δυο. Στην HSBC West, με έδρα το Λονδίνο και το χρηματιστήριο LSE και την HSBC East, με έδρα το Χονγκ Κονγκ και το εκεί χρηματιστήριο.

Ένα άλλο εναλλακτικό σενάριο είναι αυτό της πλήρους αποχώρησης της HSBC από τις ΗΠΑ. Δηλαδή να μην πωληθεί μόνο το δίκτυο των υποκαταστημάτων, αλλά κάθε δραστηριότητα. Διότι ακόμα και η λειτουργία μιας μικρής μονάδας στις ΗΠΑ, φέρνει ο μακρύ χέρι του Uncle Sam στις δραστηριότητες της HSBC στο Χονγκ Κονγκ.

Και φυσικά δεν είναι λίγοι στο Λονδίνο, αυτοί που θυμούνται ότι στη δεκαετία του 1980, οι βρετανικές τράπεζες Barclays και Standard Chartered, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη Νότιο Αφρική, μετά από τη διεθνή κατακραυγή για τη στήριξη του καθεστώτος του απαρτχάιντ. Κάτι που εν μέρει υφίσταται και η HSBC, λόγω της ουδέτερης στάσης που κρατάει στην κατάφωρη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των πολιτών του Χονγκ Κονγκ από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Όπως βλέπουμε η αποχώρηση της HSBC από τις ΗΠΑ, έχει πολλές πτυχές. Τόσο οικονομικές, όσο και πολιτικές. Η περίπτωση της, αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα για τον τρόπο που πρέπει να σκέφτονται οι επενδυτές, που στο τραπέζι των επενδυτικών τους αποφάσεων και στον δείκτη κέρδους / ρίσκου των κινήσεων τους, πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους, όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.