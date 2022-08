Συμφωνία για πώληση της Three Cents έναντι 45 εκατ. ευρώ

Η S.I.C.C Holding Limited («SICC»), κατά 100% θυγατρική της IDEAL Holdings γνωστοποίησε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την CC Beverages Holdings II B.V., εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ESM Effervescent Sodas Management Limited («Three Cents»). Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €45 εκατ. και υπόκειται σε προσαρμογές κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους.

Η Three Cents είναι εταιρεία εμπορίας και προώθησης των υψηλής ποιότητας («super-premium») ανθρακούχων αναψυκτικών, τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία cocktails και long drinks («mixers & tonics). Τα προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα και διανέμονται σε περισσότερες από 36 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 1ο έτος λειτουργίας της Three Cents ήταν το 2015 και μέσα σε 7 χρόνια κατάφερε να 10πλασιάσει τις πωλήσεις της και τα κέρδη της. Το 2021 η Three Cents κατέγραψε πωλήσεις €7,7 εκατ.

Ο General Manager και συνιδρυτής της εταιρείας Three Cents, κ. Δημήτρης Νταφόπουλος σχολίασε: «Ευχαριστούμε πολύ τον όμιλο της IDEAL Holdings και ιδιαίτερα τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και τον Δαμιανό Παπακωνσταντίνου που πίστεψαν σε εμάς και στο όραμα μας. Mε την πολύτιμη βοήθεια τους είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα ως κομμάτι της Coca-Cola HBC, ανοίγοντας νέους δρόμους και προοπτικές για να γίνει το Three Cents ένα international brand με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα.»

Ο Πρόεδρος της IDEAL Holdings κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, καθότι αποτελεί ολοκληρωμένο παράδειγμα της επενδυτικής μας φιλοσοφίας. Πιστέψαμε στην ομάδα της Three Cents και επενδύσαμε στην εταιρεία το 2020, ενώ τον Μάιο του 2021 μεταφέραμε την συμμετοχή μας στην IDEAL Holdings. Στα 2,5 αυτά χρόνια συμβάλλαμε στην αύξηση των μεγεθών της εταιρείας και δώσαμε προοπτική σε μία πρωτότυπη ιδέα με δυνατότητες ανάπτυξης εκτός των Ελληνικών συνόρων. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δίνουμε τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να γίνουν μέλη μιας πολυεθνικής εταιρείας και να ανοίξουν τα φτερά τους για νέες επιτυχίες. Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε σημαντική υπεραξία για τους μετόχους μας και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα για τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις μας.».