Στρατηγική συνεργασία Warner/Chappell Music & Musou Music Group

Μια συνεργασία που ανοίγει νέους ορίζοντες για διαφημιστικές εταιρίες, διαφημιζόμενους, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές είναι γεγονός.

Η Warner/Chapell Music επέλεξε τη Musou Music Group για να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το μοναδικό ρεπερτόριο της.

Η Warner Chappell Music, ο παγκόσμιος εκδοτικός βραχίονας μουσικής της Warner Music Group, με ιστορία πάνω από 200 χρόνια και γραφεία σε περισσότερες από 20 χώρες στον κόσμο, διαχειρίζεται αμέτρητα πνευματικά δικαιώματα συνθετών και στιχουργών σε όλο τον κόσμο.

George Michael, Led Zeppelin, Madonna, Quincy Jones, Ramones , Tones and I, Cole Porter, George Gershwin , Duran Duran, Gamble and Huff, Grateful Dead, Kool & the Gang,

David Byrne,, Santana , Bruno Mars ,Savage Garden, Muse ,Katy Perry, Ministry, Nina Simone , Pantera . Aloe Blacc, Dr.Dre, James Brown είναι κάποιοι από αυτούς που απαρτίζουν τη μεγάλη λίστα της Warner.

H Musou, από το 2006 προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με όλο το φάσμα της μουσικής δημιουργίας , συμπεριλαμβανομένων των μουσικών εκδόσεων, της προσαρμοσμένης μουσικής δημιουργίας, του σχεδιασμού ήχου, consulting όσο αφορά στην αδειοδότηση πνευματικών δικαιωμάτων, αντιπροσώπευση Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό αλλά και ξένων δημιουργών στην Ελλάδα.

Έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες μουσικής στην Ελλάδα και έχει δημιουργήσει δικές της παραγωγές οι οποίες διανέμονται σε 30 χώρες παγκοσμίως.

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη πολύ επιτυχημένη συνεργασία της Musou Music Group με την Warner Chappell Production Music εκτός από τις μουσικές βιβλιοθήκες και στον κατάλογο της δισκογραφίας .