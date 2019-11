Εγκρίθηκε το αίτημα της Aramco για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Ριαντ

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε το αίτημα για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Ριάντ του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco.

"Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CMA) δημοσίευσε την απόφασή του με την οποία εγκρίνει το αίτημα της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας (Saudi Aramco) για τη διάθεση μέρους των μετοχών της", αναφέρεται σε ανακοίνωση του θεσμού αυτού, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπό του.

Η Saudi Aramco επιβεβαίωσε στη συνέχεια την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Ριάντ, περιγράφοντας την κίνηση αυτή ως ένα "σημαντικό βήμα" στην ιστορία του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού.

"Η Saudi Aramco επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Tadawul", το Χρηματιστήριο του Ριάντ, αναφέρει η ίδια στο Twitter.

Saudi #Aramco confirms its intention to list on @Tadawul, the Saudi National Stock Exchangehttps://t.co/hqvy7wbdJz pic.twitter.com/crpD7amnzR