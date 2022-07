PeopleCert: Εξαγορές και ανάπτυξη με στόχο την αποτίμηση των 10 δισ.

Εξαγορές, είσοδος σε νέους τομείς τεχνολογίας, διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης άνω του 40% ετησίως, στάση αναμονής για την είσοδο στο αμερικανικό χρηματιστήριο με στόχο αυξημένη αποτίμηση, με στόχο αποτίμηση 10 δις. δολάρια σε βάθος επταετίας, λαμβάνοντας τον τίτλο της Decacorn, αλλά και ενίσχυση της ηγετικής της θέσης περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός της PeopleCert, σύμφωνα με τον ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, Βύρων Νικολαϊδη.

Το 2022 , αναμένεται να είναι χρονιά εξαγορών για την Peoplecert με την ελληνική εταιρεία να συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία της και να επιδιώκει την ενίσχυση της ηγετική θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τόσο τον τομέα της πιστοποίησης δεξιοτήτων φυσικών προσώπων όσο και σε εκείνον της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για μεθοδολογίες (frameworks).

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Peoplecert, Βύρων Νικολαϊδης σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη συζητήσεις για εξαγορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο χώρο που κινείται πλέον η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα έχουμε ανακοινώσεις επί του θέματος μέσα στο 2022 ίσως και για περισσότερες από μια εξαγορές.

Ο ίδιος στάθηκε στην εξαγορά πριν περίπου ένα χρόνο της βρετανικής Axelos, την εταιρεία διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων για τις διαδικασίες πιστοποίησης PRINCE2 όσον αφορά στη διαχείριση έργων και ITIL που αφορά την πιστοποίηση συστημάτων πληροφορικής, ύψους 450 εκατ. ευρώ, που έφθασε στα 490 εκατ. ευρώ με τα έξοδα, ενώ η Peoplecert πέτυχε να ολοκληρώσει τις συνέργειες όσον αφορά τη μείωση κόστους και την αύξηση εσόδων που σχετίζονται με την Axelos μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ολίγων μηνών

Σημείωσε ότι αυτή υπήρξε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Peoplecert καθώς έφερε την εκτόξευση της αποτίμησης της τελευταίας σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του 1 δισ. ευρώ, κατατασσοντάς την στην κατηγορία των Unicorn, ενώ η Bank of America τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη επιχειρηματική συμφωνία για το 2022 (Deal of the Year Greece 2022) και παράλληλα αποτελεί την μεγαλύτερη εξαγορά ξένης εταιρείας από ελληνική.

Πλέον, για την εταιρεία στόχος είναι να δεκαπλασιάσει την αποτίμησή της, φλερτάροντας με τον τίτλο του decacorn (αποτίμηση άνω των 10 δισ.), τον οποίο φιλοδοξεί να κατακτήσει εντός της επόμενης επταετίας.

Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις της διοίκησης είναι απόρροια της πορείας των οικονομικών της μεγεθών, τα οποία διατηρούν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τον στόχο για αύξηση των εσόδων κατά 40% να επιτυγχάνεται και στο πρώτο τρίμηνο του 2022, με τα συνολικά ετήσια έσοδα να κινούνται σε επίπεδα της τάξης των 150 εκατ.ευρώ-200 εκατ.ευρώ.

Όσον αφορά την εισαγωγή της Peoplecert σε χρηματαγορά της Αμερικής, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα εισαχθεί στη Νέα Υόρκη ή στο Nasdaq, αυτή παραπέμπεται σε δεύτερο χρόνο καθώς οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επηρεάσειαρνητικά το κλίμα στα χρηματιστήρια με αποτέλεσμα η διοίκηση της Peoplecert να θεωρεί ότι μία εισαγωγή σε κάποια αγορά θα γινόταν σε επίπεδο πολύ χαμηλότερα από την πραγματική αποτίμηση της, η οποία μέχρι τον Φεβρουάριο έφθανε μέχρι και 5 φορές την αποτίμηση που πέτυχε μετά την εξαγορά της Axelos.

Έτσι αυτή την στιγμή προκρίνεται έναντι της δημόσιας εγγραφής η επιλογή της οργανικής αλλά και μέσω εξαγορών και συνεργιών ανάπτυξης

Ο κ. Νικολαϊδης ανέφερε ακόμη ότι ο αριθμός των εργαζομένων στην Peoplecert έχει φθάσει πλέον τους 920, εκ των οποίων το 80% έχει έδρα στην Ελλάδα όπου η εταιρεία δημιουργεί ένα αρκετά μεγάλο hub τεχνολογίας.

Ο επικεφαλής της Peoplecert ανέφερε μάλιστα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές με το ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να το βοηθήσει στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό του μεταφέροντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες όπου η Peoplecert έχει ενεργή εμπλοκή σε αντίστοιχα έργα.

Σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του συνολικού όγκου εργασιών της PeopleCert, που δραστηριοποιείται συνολικά σε 230 αγορές και μέχρι σήμερα, η ελληνική εταιρεία έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές και γλωσσικές δεξιότητες του προσωπικού παγκόσμιων κολοσσών, μεταξύ των οποίων η NASA, η CIA, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Deutsche Bank, η IBM, η Moody’s, η Lloyds Bank, η Hewlett-Packard, η JPMorgan, η VISA, η NOKIA, η BP, η HSBC, η Microsoft και η Coca-Cola.