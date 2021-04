«Ο Βοίκος της ζωής μας»: Νέα σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων της Βίκος

Μια νέα σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και δράσεων, οι οποίες εστιάζουν στο τρίπτυχο που συνθέτουν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ο πολιτισμός και ο εθελοντισμός, αναλαμβάνει η εταιρεία Βίκος.

Οι πρωτοβουλίες αυτές που αποτυπώνονται στην πλέον ουσιαστική και περιεκτική φράση «Ο Βοίκος της ζωής μας», έχουν σκοπό να αναδείξουν, και συμβολικά και εμπράκτως, ως επείγουσες προτεραιότητες την προστασία της φύσης και την επούλωση των πληγών της, τον πολιτισμό και τον εθελοντισμό. Αφορούν, δηλαδή, τρεις πολύ σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οποίοι ταυτοχρόνως αποτελούν οικουμενικές, πανανθρώπινες αξίες.

Οικουμενική είναι άλλωστε και η οπτική της Βίκος, καθώς «το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, εμείς είμαστε νερό και το νερό είναι το σπίτι μας». Εκκινώντας από αυτή τη διαπίστωση-μήνυμα, οι δράσεις για όσα ωφελούν τον πλανήτη και τον άνθρωπο έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του «Ο Βοίκος της ζωής μας».

Η έναρξη έγινε την Πέμπτη 22 Απριλίου, Ημέρα της Γης, καθώς η Βίκος προχώρησε στη φύτευση 1.000 κυπαρισσιών στην περιοχή της Αναβύσσου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό We4All. Η ευρύτερη περιοχή έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιές και υπάρχει έντονη ανάγκη για δραστική ενίσχυση του πρασίνου. Η επιλογή του κυπαρισσιού είναι απολύτως στοχευμένη, καθώς, ως δύσφλεκτο δένδρο, θα λειτουργήσει ανασχετικά σε πιθανές μελλοντικές καταστροφές.

Η δενδροφύτευση είναι μια από τις πλέον θετικές και αποτελεσματικές περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς ένα μόνο δέντρο μπορεί να απορροφήσει 22kg CO2 -ανά έτος- και να δημιουργήσει 117kg καθαρού οξυγόνου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, Sales & Marketing Director της Βίκος, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή δενδροφύτευση είναι η πρώτη από μια νέα σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που αναλαμβάνουμε με κεντρικό μήνυμα «Ο Βοίκος της ζωής μας». Πιστεύουμε ότι, στην εποχή της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι αλληλένδετη με την κοινωνική ευημερία. Γι’ αυτό θέλουμε, με δράσεις που θα αγκαλιάζουν το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας -πάντα- την αξία του εθελοντισμού, να δώσουμε ένα μήνυμα. Ότι αυτός ο πλανήτης είναι το κοινό μας σπίτι και η προστασία και η ευημερία του είναι καθήκον όλων μας.

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία μπορούν -από κοινού- να συμβάλλουν στη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος και η σημερινή σύμπραξη με την We4All κάνει πράξη την αυτοδέσμευσή μας αυτή».

Η συνεργασία με την We4all αναδεικνύει τη σύμπραξη με μια σύγχρονη ομάδα εθελοντών, που κάνει την ιδέα πράξη, όπως ακριβώς και η Βίκος. Η We4All ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2018, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής, που επέφεραν όχι μόνο υλικές ζημιές, αλλά και σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών, και έθεσε ως στόχο της «να βοηθήσει τη Γη να θεραπευτεί και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας, προτού να είναι αργά».

Τόσο η δενδροφύτευση, που πραγματοποιήθηκε, όσο και οι επόμενες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράμματος: «Ο Βοίκος της ζωής μας», θα αναδείξουν, κάθε μία χωριστά και όλες μαζί, ότι οι αξίες του είναι, απλώς, οι αξίες όλων μας.

Για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μία ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος», το οποίο διαθέτει από το 1992 στην Ελληνική αλλά και ξένη αγορά.

Η εταιρεία λειτουργεί τέσσερα υπερσύγχρονα εργοστάσια με καθετοποιημένη παραγωγή. Τρία εργοστάσια εμφιαλώνουν νερό και αναψυκτικά, ενώ το τέταρτο εργοστάσιο, η PETCOM Plastics, παράγει πλαστικά προπλάσματα (preforms) και πώματα για τη συσκευασία νερού, αναψυκτικών και γάλακτος.

Στις εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν 79.000m2, σε μια έκταση 260 στρεμμάτων, η εταιρεία αξιοποιεί 7 πηγές νερού και λειτουργεί 30 γραμμές παραγωγής. Επιπλέον, το 2014, μετά από δύο χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία εισήλθε στην αγορά των αναψυκτικών με την κυκλοφορία 8 διαφορετικών γεύσεων, δημιουργώντας μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων, τα «Βίκος» Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά.

Το 2017 η εταιρεία εμπλούτισε την γκάμα των αναψυκτικών με 3 νέες γεύσεις, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και γλυκαντικό από το φυτό στέβια, Βίκος Cola στέβια, Βίκος Πορτοκαλάδα στέβια και Βίκος Λεμονάδα στέβια.

Το 2021 η εταιρεία λανσάρει τη Βίκος Cola Zero Sugar! Την πρώτη ελληνική Cola με μοναδική γεύση και zero ζάχαρη και, βέβαια, τη μόνη Cola Zero Sugar με Φυσικό Μεταλλικό Νερό και αποκλειστική συνταγή.

Τα αναψυκτικά «Βίκος» παραμένουν τα μόνα αναψυκτικά που παρασκευάζονται με φυσικό μεταλλικό νερό από την πηγή ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, χρησιμοποιώντας χυμό από ελληνικά φρούτα.