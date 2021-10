Nova: Επαναλανσάρεται και φέρνει στη συνδρομητική την EON

Η Nova Go αποτελεί από σήμερα παρελθόν. Οι συνδρομητές εντός 45 ημερών πρέπει να μεταβούν στη νέα εποχή της Nova, την πλατφόρμα EON. Mε πλούσιο και ποιοτικό περιεχόμενο σε προσιτή τιμή (από 10 ευρώ), πολλά παιδικά κανάλια, ζωντανό πρόγραμμα και on demand η EΟΝ που έχει 2 εκατ. χρήστες στη ΝΑ Ευρώπη ήρθε στη χώρα μας. Στόχος της εταιρείας να διπλασιάσει τη διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στην ελληνική αγορά.

Όπως δήλωσε στη σημερινή εκδήλωση της Nova ο CEO της εταιρείας, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος «στόχος μας είναι να φέρουμε σε κάθε σπίτι ποιοτική και σύγχρονη τηλεόραση. Η ΕΟΝ έχει πλούσιο περιεχόμενο, προσιτή τιμή και εύκολη χρήση. Η νέα αυτή Αndroid ΤV σηματοδοτεί την αλλαγή κουλτούρας της εταιρείας μας».

Από τη μεριά του ο Mιχάλης Στρατήγης, Head of Product Marketing της Nova, σημείωσε πως «την ΕΟΝ μπορεί κανείς να τη δει στο tablet, στη Smart TV και έχει λειτουργία catch up. Δηλαδή κάποιος συνδρομητής μπορεί να δει το περιεχόμενο της ΕΟΝ έως και επτά ημέρες μετά. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο πελάτης είναι να το ζητήσει από την πλατφόρμα μέσω φωνητικής αναζήτησης». Η νέα υπηρεσία έχει προσωποποιημένο προφίλ, δηλαδή από μόνη της με βάση τις συνήθειες του πελάτη προτείνει ταινίες και εκπομπές.

Η νέα πλατφόρμα έχει πλούσιο περιεχόμενο για παιδιά. Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media δήλωσε πως η νέα πλατφόρμα έχει πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, ενώ σημείωσε πως από το 2022 και για έξι σεζόν η Premier League θα προβάλλεται στη Nova. Η EON θα προβάλλει 850 νέα επεισόδια, 2.000 τίτλους ταινιών και 300 πρεμιέρες το χρόνο, ενώ επίσης περιλαμβάνει συνεργασία με διεθνούς φήμης στούντιο και non stop μουσικό πρόγραμμα. Εκτός από το αγγλικό πρωτάθλημα, περιλαμβάνει το γερμανικό, το ισπανικό και το γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς επίσης και αγώνες τένις, βόλεϊ και τουρνουά γκόλφ.

Το πακέτο διατίθεται από 10 ευρώ το μήνα, ενώ το EON Plus από 30 ευρώ το μήνα με υψηλές ταχύτητες fiber to the home 100 Mbps. Η νέα πλατφόρμα έχει ως προϋπόθεση internet με υψηλές ταχύτητες πάνω από 50 Mbps,με τους καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό της νέας πλατφόρμας, παράλληλα με άλλες συνδρομητικές. Τέλος, η εταιρεία αναμένεται από το 2022 να πραγματοποιήσει τις δικές της παραγωγές και συμπαραγωγές.