Νέα εκκίνηση για την Τράπεζα Πειραιώς - Ξεκινά η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ

Νέο έτος, νέα εκκίνηση για την τράπεζα Πειραιώς. Από τις 7 Ιανουαρίου παίρνει σάρκα και οστά το νέο μοντέλο λειτουργίας, με τη δημιουργία της Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ και την απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας η οποία εισφέρεται στη νέα Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Παράλληλα προχωρά η αίτηση στο ΧΑ για την εισαγωγή των 394,4 εκατ νέων μετοχών που εκδόθηκαν μετα την μη πληρωμή των CoCos υπέρ του ΤΧΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ στις 4 Ιανουαρίου 2021, επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατ νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ (€6,00) η καθεμία, οι οποίες τυγχάνουν πλήρως καταβεβλημένες και κατατάσσονται κατά πάντα ισοτίμως (pari passu) με τις λοιπές υφιστάμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας. Η μετατροπή έγινε σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), ονομαστικής αξίας €2.040 εκατ, μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015,

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των €2.366,4 εκατ. και ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας δεν μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η αύξηση κατά €2.366,4 εκατ στο μετοχικό κεφάλαιο συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά €326,4 εκατ και αποαναγνώριση των €2.040 εκατ. κεφαλαίων από τα CoCos. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Καταστατικού διαπιστώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η εταιρεία θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιών που τηρείται στο «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» επ’ ονόματι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4εκατ νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με άλλη ανακοίνωση η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία») (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια:

α) των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 10.12.2020

και β) της εταιρικής ανακοίνωσης την 30.12.2020, με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την έγκριση της διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Διασπώμενης δυνάμει της υπʼ αριθμ. 731/05.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2442564.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού, τροποποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Διασπώμενης σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» και αντιστοίχως «Πειραιώς Financial Holdings». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία αποδίδεται ως «Piraeus Financial Holdings S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «Piraeus Financial Holdings». Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την προαναφερθείσα απόφαση στις 05.01.2021. Ως εκ τούτου, ως ημερομηνία για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 07.01.2021.











Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την προαναφερθείσα απόφαση στις 05.01.2021. Ως εκ τούτου, ως ημερομηνία για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 07.01.2021.