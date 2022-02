Μάχη προσφορών και νέοι παίχτες στις τηλεπικοινωνίες

Shutterstock

Μεγάλα έργα 6 δισ. ευρώ από τα οποία το 1,3 δισ. ευρώ για φέτος, ανακατατάξεις, 5G, αύξηση της ζήτησης mobile data, τηλεοπτικές πλατφόρμες και οπτικές ίνες δημιουργούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, με τις εταιρείες να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Νέοι παίκτες, όπως η Volton και οι δελεαστικές προσφορές των OTE, Wind , Vodafone διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση στην αγορά.

Στη νέα αυτή κατάσταση που διαμορφώνεται οι εταιρείες κάνουν στοχευμένες στρατηγικές ενέργειες σε μια προσπάθεια όλων των «παικτών» της αγοράς να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο τόσο από τα μεγάλα έργα υποδομών, όσο και από την πελατειακή βάση, η οποία και αυξάνεται, καθώς αυξάνεται και η ανάγκη για ταχύτερες, ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες τηλεπικοινωνίες.

Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε την εποχή της πανδημίας και των lockdown. Τηλεργασία, τραπεζικές συναλλαγές, συναλλαγές πολιτών με το δημόσιο ακόμη, πληρωμές λογαριασμών, παραγγελίες σε e-shops, ακόμη και online διασκέδαση αύξησαν στο κατακόρυφο την χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών του ακόμη και από πολίτες οι οποίοι δεν ήταν συνηθισμένοι σε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τους τελευταίους μήνες, λοιπόν, η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ζει στους ρυθμούς των αναδιαρθρώσεων ομίλων, εξαγορών, ανακατατάξεων ακόμη και εισαγωγών νέων «παικτών» στην αγορά. Πέραν αυτού, υπάρχουν και οι εξελίξεις στον τομέα των οπτικών ινών και ειδικότερα στις υπηρεσίες FTTH (Fiber to the Home), ενώ ακόμη διερευνάται και το πώς θα γίνει η διαδικασία της αποχαλκοποίησης του δικτύου, δηλαδή της αντικατάστασης του «τελευταίου μιλίου» (last mile) χάλκινου καλωδίου από τα «καφάο» (KVO) στα σπίτια με οπτική ίνα.

Σε ό,τι αφορά το Fiber to the Home ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση στην πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021, για να ανταποκριθεί στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες, επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, φτάνοντας σε πάνω από 260 χιλιάδες νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του 2021. Συνολικά, στα τέλη Δεκεμβρίου, το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ ήταν διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για το τρέχον έτος, το 2022, ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη του FTTH, με στόχο να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του χρόνου. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Από τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε FTTH, το 11% είναι ήδη πελάτες της υπηρεσίας, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2020, παρά το γεγονός ότι παράλληλα αυξάνεται και η διαθεσιμότητα. Καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο υπηρεσίες FTTx υψηλότερων ταχυτήτων, το ποσοστό των συνδρομητών οπτικών ινών που απολαμβάνουν 100Mbps και πάνω έχει αγγίξει το 25%, σε σύγκριση με μόλις 14% ένα χρόνο πριν.

Εξαγορές, συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις

Η τελευταία εξέλιξη στον τηλεπικοινωνιακό τομέα είναι αυτή της εισόδου της Volton, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ενέργειας και συγκεκριμένα στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο.

Όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, η οποία εισέρχεται ως τέταρτος «παίκτης» στην αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, εκτός από τα συνδυαστικά «πακέτα» που θα προσφέρει στους ήδη υπάρχοντες ή νέους συνδρομητές θα πωλεί και αμιγώς τηλεπικοινωνιακά πακέτα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Σε πρώτη φάση η Volton θα παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στο 5G. Βέβαια, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της με μια «προίκα» 200.000 υφισταμένων συνδρομητών οικιακών ή επαγγελματικών.

Ένας άλλος μεγάλος «παίκτης» στον ανταγωνισμό όχι μόνο της κινητής τηλεφωνίας, αλλά γενικότερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι και το σχήμα Wind - Nova, το οποίο προέκυψε από την εξαγορά της πρώτης από την United Telecoms, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Αν και η πλήρης ενοποίηση των υπηρεσιών αλλά και του πελατολογίου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές διάστημα, εν τούτοις, το σχήμα έχει στόχο να χτυπήσει δυναμικά με ένα πακέτο υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει, σταθερή, κινητή και φυσικά τη συνδρομητική τηλεόραση.

Ο νέος, αυτός, τηλεπικοινωνιακός πόλος, διαθέτει 924.000 πελάτες κινητής με συμβόλαιο και 630.000 πελάτες σταθερής της Wind, μαζί με τους 463 χιλιάδες πελάτες της τηλεοπτικής συνδρομητικής πλατφόρμας της Nova και τους 550 χιλ. συνδρομητές σταθερής της εταιρείας. Ακόμη, στους στόχους της United Group συμπεριλαμβάνεται η Wind να διαδραματίσει καίριο ρόλο στα μεγάλα ψηφιακά έργα που θα προκηρυχτούν από το δημόσιο και σε τεχνολογίες όπως οπτικές ίνες και 5G.

Τα μεγάλα έργα υποδομής 1,3 δισ. ευρώ

Και μια ο λόγος για τα μεγάλα ψηφιακά έργα, η γενική εικόνα που επικρατεί στον τομέα αυτό είναι ότι όλες οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες έχουν βελτιώσει σημαντικά την παρουσία τους.

Τα έργα ψηφιοποίησης που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να έχει θέσει σε προτεραιότητα επτά έργα με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 1,3 δισ. ευρώ για την φετινή χρονιά. Υπενθυμίζουμε επίσης πως αποτελεί στόχο της Κοινωνίας της Πληροφορίας την εφετινή χρονιά να προκηρυχθούν 50 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΤΕ, ο οποίος ενδιαφέρεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιακή μετάβαση κρίθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ (870 εκατ. ευρώ με το ΦΠΑ) που αφορά στο ευρυζωνικό δίκτυο Ultra fast Broadband σε κοινοπραξία με την Grid Telecom και Τέρνα Ενεργειακή.

Η Vodafone έχει όλο και εντονότερη παρουσία στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής έργα ύψους 65 εκατ. ευρώ, ενώ συμμετέχει και σε διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα που ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ.

Η WIND η οποία συμμετέχει στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αναδείχθηκε μειοδότης τεσσάρων εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας, ύψους 42 εκ ευρώ. Τo έργο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διασύνδεση, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς, μεγάλου αριθμού φορέων του Δημοσίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επικοινωνίας- υπηρεσίες πρόσβασης σε φορείς του Δημοσίου, υπηρεσίες τηλεφωνίας, εναλλακτικές (backup) συνδέσεις πρόσβασης, υπηρεσίες σύνδεσης Public Hotspots- για τρία χρόνια.

Αρχίζει ο πόλεμος των τιμών

Βεβαίως εξελίξεις στην τηλεπικοινωνιακή αγορά και δη στην κινητή τηλεφωνία δεν θα μπορούσαν να μην περιλαμβάνουν και προσφορές με τη μορφή είτε περισσότερων παροχών στην ίδια τιμή ή μείωση ορισμένων τιμολογίων.

Μόνο, που στην προκειμένη περίπτωση ο πόλεμος τιμών αρχίζει λίγο ανορθόδοξα, από την καρτοκινητή τηλεφωνία.

Έτσι, βλέπουμε τη Cosmote να χτυπά τον ανταγωνισμό με την υπηρεσία της καρτοκινητής What’s Up, η οποία παρέχει, πλέον, το πρόγραμμα UNLIMITED CALLS με απεριόριστη ομιλία προς όλους, 1,5 GB σε δεδομένα και 600 SMS αντί 13,5 ευρώ και το CALLS TO ALL που προσφέρει 600 λεπτά ομιλίας προς όλους και 100’ προς WHAT’S UP, ενώ δίνει επίσης και 0,5 GB σε δεδομένα, και 300 SMS με 10,9 ευρώ.

Ακόμη, με γνώμονα τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών κινητής τηλεφωνίας για mobile internet, όπως προαναφέραμε, η Cosmote παρέχει στους χρήστες Whats'Up το πακέτο GIGA Month από 2 GB σε 4 GB αντί 8,5 ευρώ, το GIGA Week από 3 GB σε 6 GB αντί 4 ευρώ, το GIGA SouKou από 3 GB σε 6 GB αντί 2 ευρώ, το GIGA dayΜΑΧ από 3 GB σε 6 GB αντί 1,5 ευρώ και το GIGA day από 1 GB σε 2 GB αντί 1 ευρώ.

Η κίνηση αυτή σε ό,τι αφορά το κομμάτι των δεδομένων έγινε ως απάντηση στην WIND η οποία και αυτή ξεκίνησε να προσφέρει δυο νέα προγράμματα απεριόριστης ομιλίας ενώ συνδυάζει και δεδομένα κινητής που φτάνουν μέχρι και τα 4 GB. Ειδικότερα, η εταιρεία προσφέρει το Unlimited Talk Plus που δίνει απεριόριστη ομιλία και 2 GB αντί 12,90 ευρώ ενώ υπάρχει και το Unlimited Talk Max που εκτός της απεριόριστης ομιλίας συνδυάζει έως και 4 GB έναντι 17,50 ευρώ.

Η Vodafone ήδη διαθέτει δύο φθηνά, βασικά, προγράμματα στην καρτοκινητή.. Συγκεκριμένα προσφέρει ένα πακέτο αξίας 12 ευρώ όπου περιλαμβάνει 600 λεπτά ομιλίας και 800 MB δεδομένα κινητής, ενώ υπάρχει και ένα πιο φθηνό πακέτο αξίας 10 ευρώ που δίνει 600 λεπτά ομιλίας και 600 MB δεδομένα κινητής.

Πάντως, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της τιμολογιακής πολιτικής, η είσοδος της Volton ως τέταρτου παίκτη, η ολοκλήρωση της ενοποίησης του σχήματος Nova- WIND, αλλά και η δημιουργία νέων υπηρεσιών καθώς θα προχωρεί το Fiber to the Home και η αποχαλκοποίηση, η οποία θα μπορεί να δώσει εγγυημένες υψηλές ταχύτητες σύνδεσης, είναι πολύ πιθανόν να μας κάνουν μάρτυρες ενός μεγάλου, νέου κύματος προσφορών, εκπτώσεων, συνδυαστικών πακέτων που θα έχουν στόχο την προσέγγιση νέων πελατών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς των τηλεπικοινωνιακών «παικτών».