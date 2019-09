Μ. Σεντένο: «Θα ακούσουμε τις προτεραιότητες της Ελλάδας»

Το Eurogroup «ανυπομονεί να κατανοήσει πώς μεταφράζουν οι νέες κυβερνήσεις Ελλάδας και Ιταλίας τις παλαιότερες δεσμεύσεις που είχαν δοθεί, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοσιονομική ευθύνη», δήλωσε ο Μάριο Σεντένο προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως σήμερα «περιμένουμε τους νέους υπουργούς Οικονομικών από την Ελλάδα και την Ιταλία. Θα ακούσουμε τις προτεραιότητες της πολιτικής τους για τις χώρες τους».

Δείτε την ανάρτηση του κ. Σεντένο:

Today we welcome two new colleagues to our group, @gualtierieurope and @cstaikouras We look forward to hearing their political priorities.



In Helsinki, speaking to press ahead of the #Eurogroup. pic.twitter.com/V3qbrvIkGN