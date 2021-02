Κλειδώνει η συμφωνία Intralot-Ομολογιούχων-Στο 82,62% το ποσοστό αποδοχής

Ομολογιούχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 82,62% επί του συνολικού αρχικού κεφαλαίου των Ομολογιών SUNs 2021 ύψους 250 εκατ. ευρώ και λήξης του 2020, έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη Συμφωνία Lock-up σύμφωνα με την Intralot.

Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από το όριο για να ενεργοποιηθεί η συλλογική συμφωνία αναδιάρθρωσης των ομολόγων της εταιρείας.

Η Intralot θεωρεί πως η έκβαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της προτεινόμενης συναλλαγής. Όπως αναφέρει, με το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο υποστήριξης της Συμφωνίας Lock-up από τους κατόχους των Ομολογιών SUNs 2021, η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι μπορεί να υλοποιήσει την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 μέσω μιας διαδικασίας που δεν απαιτεί προσφυγή σε δικαστήριο, ωστόσο μια τέτοια προσφυγή προς δικαστικό συμβιβασμό (scheme of arrangement) παραμένει ως μία επιπρόσθετη δυνατή επιλογή.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία προχωράει στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει την προτεινόμενη συναλλαγή, ενώ παράλληλα παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους.

H σχετική προθεσμία για το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ λήξεως Σεπτεμβρίου 2021, έληξε χθες το βράδυ σε συνέχεια της παράτασης που είχε δοθεί την προηγούμενη Δευτέρα.

Πλέον η εταιρεία θα επιχειρήσει να πείσει όσους περισσότερους ομολογιούχους μπορεί ώστε να προχωρήσει συνδυαστικά και η αναδιάρθρωση του μεγάλου ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Intralot

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία προβλέπει έκδοση νέου ομολόγου 205 εκατ. ευρώ, καθώς και ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων με το 49% μιας νέας εταιρείας που θα αποτελέσει άμεση θυγατρική της Intralot Global Holdings B.V («IGH»), καθώς και έμμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc.

Οι ομολογιούχοι με τους οποίους συμφώνησε κατέχουν περισσότερο από το 75% των senior unsecured notes καθώς και επιπλέον ποσοστό άνω του 13% των ομολογιών του ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ λήξης 2024. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε επαφές και με άλλους ομολογιούχους και σκοπεύει να τις συνεχίσει και μετά την υπογραφή της συμφωνίας lock up.

Βασικοί όροι των συναλλαγών

Η μείωση του επιπέδου μόχλευσης θα επιτευχθεί μέσω δύο συναλλαγών, που θα περιλαμβάνουν αμοιβαία εξαρτώμενες προτάσεις ανταλλαγής των Ομολογιών SUNs 2021 και των Ομολογιών SUNs 2024.

1. Η ανταλλαγή των Ομολογιών SUNs 2021 με νέες ομολογίες τύπου «Senior Secured Notes», αξίας €205 εκατ. οι οποίες θα εκδοθούν από την Intralot Inc., με λήξη το 2025 (η «Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021»)· και

2. Η πρόταση στους κατόχους των υφιστάμενων Ομολογιών SUNs 2024 να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες ομολογίες τους, με την απόκτηση ποσοστού μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική της Intralot Global Holdings B.V («IGH»), καθώς και έμμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc. (η εταιρεία «TopCo»), (η «Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024»).

Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες (SSNs)

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs που θα εκδοθούν θα είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου ύψους €205 εκατ., με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% έπειτα. Ο Όμιλος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 8,75%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate), σε κάθε περίοδο αποπληρωμής τόκων.

Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτός εάν δεν ανανεωθεί η λήξη των Ομολογιών SUNs 2024 κατά 12 μήνες τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα εκδοθούν από την Intralot Inc., και θα έχουν τους εξής εγγυητές:

α) την εταιρεία TopCo (η οποία, μαζί με τις θυγατρικές της, αποτελεί το «New Restricted Group»),

β) μία εταιρεία που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική εταιρεία της TopCo, αλλά και άμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc. (η εταιρεία «HoldCo»), και

γ) την εταιρεία Intralot Tech – Μονοπρόσωπη Α.Ε., μία εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας. Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα έχουν για εξασφάλιση ορισμένα περιουσιακά στοιχεία του New Restricted Group, με εξασφάλιση πρώτης τάξης (on a first ranking basis), και σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ Πιστωτών, 3 η οποία θα συναφθεί κατά την ή περίπου την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs, με σκοπό να ρυθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs, καθώς και επιπρόσθετο επιτρεπτό χρέος (permitted debt) που μπορεί να αναληφθεί από το New Restricted Group. Η έκδοση των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της Ανταλλαγής Ομολογιών του 2024.

Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024

Σε κάθε υφιστάμενο κάτοχο των Ομολογιών SUNs 2024, θα δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής των Ομολογιών SUNs 2024 έναντι ποσοστού συμμετοχής μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της TopCo, μέσω μίας πρότασης ανταλλαγής. Ορισμένοι κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2024, που αποτελούν μέρη της Συμφωνίας Lock-up αλλά και μέλη του Ad Hoc Group (τα «Μέρη του Backstop Commitment» και το «Backstop Commitment»), θα παρέχουν υποστήριξη (backstop) για την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, εγγυώμενοι ελάχιστη προσφορά ύψους €68 εκατ. από τις Ομολογίες SUNs 2024 που κατέχουν, έναντι συμμετοχής ποσοστού ίσου με 18,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της TopCo (το «Backstopped Amount»). Το Backstop Commitment υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Τα Μέρη του Backstop Commitment θα λάβουν αμοιβή σε μετρητά ύψους μεταξύ 4,0%-7,5% επί του Backstopped Amount, ανάλογα με το σύνολο των έγκυρων προσφορών (και αποδεκτών) από άλλους κατόχους των Ομολογιών SUNs 2024, στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024.

Η ολοκλήρωση της Ανταλλαγής Ομολογιών του 2024 προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών SSNs.