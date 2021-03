Διεθνής διάκριση για το Metropolitan General: Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος

To Μetropolitan General, μέλος του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, του Hellenic Healthcare Group, πέτυχε μία ακόμα διεθνή διάκριση με την πιστοποίησή του ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος (Center of Excellence in Hernia Surgery) από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Πρόκειται για μία ανώτατη διάκριση, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως.

Επιπλέον, ως Master Surgeon of Excellence για τη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος πιστοποιήθηκε από τον φορέα SRC και ο Δρ. Φώτης Αρχοντοβασίλης, MD, PhD, FISS, FEHS Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General, ο οποίος οργάνωσε και επόπτευσε το έργο της πιστοποίησης. Πρόκειται για μια εξαιρετική διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για το Metropolitan General, αφού μια τέτοια πιστοποίηση απονέμεται για πρώτη φορά σε Έλληνα Χειρουργό.

Το Metropolitan General έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Center of Excellence μετά από αυστηρή αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων, όπως είναι ο υψηλός βαθμός επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων κήλης, η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας, η εμπειρία και κατάρτιση των χειρουργών, καθώς και η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Η ανώτατη αυτή διάκριση πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς: από την αρχική συμβουλευτική, τη διάγνωση, τη χειρουργική επέμβαση από τον πιστοποιημένο χειρουργό, τη νοσηλεία αλλά και την μετεγχειρητική πορεία, καθώς και την παρακολούθηση (follow up) του ασθενούς.

Σημειώνεται ότι το Θεραπευτήριο έχει διακριθεί ως «Preferred Partner Hospital» και ένα από τα «Best Hospitals Worldwide» από τον διεθνή οργανισμό Diplomatic Council (DC). Η πιστοποίηση του Metropolitan General ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος αναδεικνύει τη δέσμευση του Θεραπευτηρίου, των συνεργαζόμενων ιατρών, αλλά και του Hellenic Healthcare Group, στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τον ασθενή.

Σχετικά με το Surgical Review Corporation (SRC)

Ο SRC ιδρύθηκε το 2003 και είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ασφάλεια των ασθενών με σκοπό την αναγνώριση και βελτίωση της χειρουργικής φροντίδας. Ο SRC πιστοποιεί κορυφαία νοσοκομεία, χειρουργούς και επαγγελματίες υγείας που πληρούν τα αναγνωρισμένα πρότυπά του. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία.