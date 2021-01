Ίδρυμα Ωνάση: Here not here - 20 λεπτά στο μυαλό του Ευριπίδη Λασκαρίδη και του Elenit

Το ELENIT, η τραγική κωμωδία με το ανατρεπτικό και εξωφρενικό χιούμορ του Ευριπίδη Λασκαρίδη και της ομάδας Osmosis, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2019 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, σε συμπαραγωγή με μερικά από τα πιο σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ της Ευρώπης.

Και ενώ το ιδιαίτερο έργο, που αγαπήθηκε από το ελληνικό και διεθνές κοινό, αναμένει την επανέναρξη της διεθνούς περιοδείας του, που διακόπηκε λόγω πανδημίας, ο ανήσυχος σκηνοθέτης μάς παραδίδει 20 λεπτά δημιουργίας και μαγείας με το Εδώ Παρά Εδώ (Here Not Here). Μία φιλμική ευχή για τις ζωές μας που είναι εδώ και μη εδώ, μέχρις ότου μπορέσουμε να απολαύσουμε και πάλι την εμπειρία του θεάτρου.

Το Εδώ Παρά Εδώ γυρίστηκε στη σκηνή της Στέγης, σε πρόβες επαναθέρμανσης του ELENIT, έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα του στην Αθήνα. Καθώς το έργο ήταν έτοιμο να ξαναρχίσει τη διεθνή περιοδεία του από το Παρίσι, σε πρόσκληση του Théâtre de la Ville και με την στήριξη του Ιδρύματος Hermés, ήρθε το δεύτερο λοκντάουν. Η αναβολή των παραστάσεων ήταν ένα πρόβλημα και το Εδώ Παρά Εδώ ήταν μια γόνιμη λύση.

Τον Λασκαρίδη τον έχουν αποκαλέσει «σχοινοβάτη που ξέρει να ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στο όνειρο και τη φαντασία», «δημιουργό μιας γλώσσας ακατάληπτης και οικείας, απόμακρης και συγκινητικής», «χαρισματικό καλλιτέχνη με βαθιά πίστη στη δημιουργική ικανότητα του θεατή». Εκείνος, μέσα από αυτή την ταινία, μιλά για τη δημιουργική διαδικασία του και για το πώς προτιμά ο θεατής να αναρωτηθεί τι του συμβαίνει, εδώ (δείχνει στην καρδιά), παρά εδώ (δείχνει στο μυαλό).

Στο Εδώ Παρά Εδώ, ο Λασκαρίδης μοιράζεται μαζί μας την προετοιμασία των συντελεστών και των ηρώων του. Μία εικοσάλεπτη βουτιά στον κόσμο του ELENIT, στα παρασκήνια και τις πρόβες του «ξαναζεστάματος» ενός έργου. Ένα ελλειπτικό backstage ντοκιμαντέρ υπό τη δημιουργική συμβουλή της Εύας Στεφανή και της κινηματογραφικής της ομάδας: Παύλος Κοσμίδης, Αιμιλία Μηλού, Φανή Μπήτου και Παναγιώτης Παπαφράγκος. Ο θίασος της παράστασης παρελαύνει από τα καμαρίνια της Στέγης τον Νοέμβριο του 2020 στις οθόνες μας: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νίκος Δραγώνας, Αμαλία Κοσμά, Χαρά Κότσαλη, Μάνος Κότσαρης, Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Ματσούκας, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Γιώργος Πούλιος, Φαίη Τζούμα, μαζί με τον Ευριπίδη Λασκαρίδη, ανοίγουν μια χαραμάδα για να πάρουμε μια γεύση από την πίσω μεριά της σκηνής. «Ποιο είναι το πρόβλημά σου;» είναι η επωδός που ακούγεται συχνά στην παράσταση. Όσα προβλήματα και αν έχουμε, αυτή η μικρού μήκους ταινία λειτουργεί σαν υπενθύμιση της σπουδαιότητας και της γοητείας που ασκεί σε όλους μας η τέχνη, τόσο σημαντικές για την κοινωνική συνοχή.

Μέχρι να αφεθούμε και πάλι στη σαγήνη μιας γενναιόδωρης παράστασης που αγκαλιάζει το γελοίο μαζί με το τρομακτικό, ας απολαύσουμε αυτή τη σύντομη ταινία ως χαϊκού, εμποτισμένο από τη δύναμη μιας αξέχαστης παράστασης σε αναβολή, ανάμεσα στο εδώ και στο μη εδώ.

Συντονιστείτε στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση στις 29 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 ακριβώς, και δείτε το backstage ντοκιμαντέρ Εδώ Παρά Εδώ σε live YouTube πρεμιέρα. Το 20λεπτο ντοκιμαντέρ θα παραμείνει διαθέσιμο στο κανάλι για δύο ώρες.

Συντελεστές ΕΔΩ ΠΑΡΑ ΕΔΩ

Σκηνοθεσία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Πρωτότυπη Μουσική & Ηχητική Σύνθεση: Γιώργος Πούλιος

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Σύμβουλος Δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Σύμβουλος Κίνησης: Νίκος Δραγώνας

Τεχνικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαργκάς

Δημιουργική σύμβουλος: Εύα Στεφανή

Κάμερα: Παύλος Κοσμίδης, Αιμιλία Μηλού, Εύα Στεφανή

Μοντάζ & Ηχητική Σύνθεση: Παναγιώτης Παπαφράγκος

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης & Κείμενα: Κυριάκος Καρσεράς

Σχεδιασμός Τίτλων: Βασίλης Μαρματάκης

Βοηθός Μοντάζ: Φανή Μπήτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Simona Fremder – EdM Productions & Νίκος Μαυράκης – TooFarEast

Με τους: Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, Νίκο Δραγώνα, Αμαλία Κοσμά, Χαρά Κότσαλη, Μάνο Κότσαρη, Ευριπίδη Λασκαρίδη, Θάνο Λέκκα, Δημήτρη Ματσούκα, Ευθύμη Μοσχόπουλο, Γιώργο Πούλιο και Φαίη Τζούμα

Εμφανίζονται ακόμη: Κώστας Αλεξίου, Αρετή Αντωνάτου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Όλγα Βλάσση, Ανθίας Μπαλής, Ντίνος Νικολάου, Θανάσης Ντάκος, Κωστής Παυλόπουλος, Ιωάννα Πλέσσα & Γιώργος Τσιτσίγκος

Ένα έργο του Ευριπίδη Λασκαρίδη και της ομάδας Osmosis.

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Théâtre de la Ville-Paris.