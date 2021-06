Η τηλεόραση The Terrace της Samsung λαμβάνει την πρώτη πιστοποίηση της βιομηχανίας για θέαση σε εξωτερικό χώρο από το UL

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε πως όλα τα μοντέλα1 τηλεοράσεων The Terrace, της premium σειράς που έχει σχεδιαστεί για εξωτερικούς χώρους, είναι τα πρώτα στη βιομηχανία τηλεόρασης που έλαβαν πιστοποίηση για την απόδοση θέασης σε εξωτερικούς χώρους.

Την πιστοποίηση απένειμε ο Underwriters Laboratories (UL), ένας παγκόσμιος ανεξάρτητος επιστημονικός οργανισμός με εμπειρία άνω των εκατό ετών στην ανάπτυξη καινοτομίας για λύσεις ασφαλείας.

Υπό κανονικές συνθήκες εξωτερικού χώρου, οι καταναλωτές πρέπει να βρουν τρόπους να μπλοκάρουν το φως του ήλιου για να έχουν σωστή ορατότητα, γεγονός που έχει αποτελέσει μείζον ζήτημα για μια σειρά σχετικών προϊoντικών κατηγοριών. Για να λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, ένα προϊόν θα πρέπει να υποβληθεί σε μια πληθώρα αυστηρών δοκιμών, κατά τις οποίες η μέγιστη φωτεινότητα πρέπει να ξεπερνά τα 3.000 ~ 4.000 nits2, η υψηλότερη αναλογία αντίθεσης να είναι μεγαλύτερη του 1.000:1, και ο όγκος χρώματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 80%- και όλα αυτά σε συνθήκη χαμηλότερη των 10.000 LUX. Η τηλεόραση The Terrace έχει εξαιρετική απόδοση σε αυτούς τους τρεις βασικούς τομείς, έτσι ώστε οι θεατές να απολαμβάνουν ευκρινείς εικόνες ακόμα και σε εξωτερικό χώρο με υψηλή φωτεινότητα.

Ακόμη, η The Terrace διαθέτει την premium οθόνη QLED της Samsung, με τεχνολογία αντανάκλασης φωτός που μειώνει την αντανάκλαση του φωτός από την επιφάνειά της, καθώς και τεχνολογία βελτιστοποίησης ποιότητας εικόνας μέσω ΑΙ, για αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας.

Επιπλέον, η υπαίθρια οθόνη ψηφιακής σήμανσης OH55A της Samsung, που χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνολογίες για θέαση σε εξωτερικούς χώρους με την The Terrace, έλαβε επίσης πιστοποίηση για την απόδοση θέασης.

Επιπρόσθετα, η Samsung αναγνωρίζει τη σημασία της ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες, ειδικά της βροχής και της σκόνης. Η εταιρεία έλαβε πιστοποίηση για το πρότυπο IP55, για αντοχή σε νερό και σκόνη, από το International Electrotechnical Commission (IEC), η οποία σε συνδυασμό με την πιστοποίηση από το UL θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες της Samsung να παρέχει μια βέλτιστη εμπειρία θέασης σε ποικίλες συνθήκες εξωτερικού χώρου.

«Η πιστοποίηση από το UL για θέαση σε εξωτερικό χώρο που έλαβε η τηλεόραση The Terrace θα επιτρέψει στους καταναλωτές ανά τον κόσμο να απολαύσουν περαιτέρω την εμπειρία θέασης», δήλωσε ο Yong Hoon Choi, Executive Vice President του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Ως ηγέτης στη βιομηχανία τηλεόρασης, η Samsung θα συνεχίσει να οδηγεί καινοτόμες τεχνολογίες, βελτιστοποιημένες για τους νέους, σύγχρονους τρόπους ζωής».

1 LST9 65 και 75 ιντσών, LST7 55, 65 και 75 ιντσών

2 Φωτεινότητα του LST7: 4.000 nits, φωτεινότητα του LST9: 3.000nits.