Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα νέα γενική διευθύντρια του ΔΝΤ

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, οικονομολόγος από τη Βουλγαρία, είναι και επίσημα η νέα γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την απόφαση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Γκεοργκίεβα, διαδέχεται την Κριστίν Λαγκάρντ και είναι το πρώτο άτομο από αναδυόμενη οικονομία που τίθεται επικεφαλής στο ΔΝΤ από το 1944.

​«Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ επέλεξε την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για να υπηρετήσει στη θέση της Γενικής Διευθύντριας και Προέδρου στο Συμβούλιο για πενταετή θητεία, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ταμείο.

Managing Director-designate @KGeorgieva, a #Bulgarian national, is the first person from an emerging market economy to lead the IMF since its inception in 1944. https://t.co/y8DnkXPP0i