H Tράπεζα Πειραιώς αφήνει πίσω της τις Συμπληγάδες

Δεν χρειάζεται να έχει κανείς μνήμη ελέφαντα για να θυμηθεί τους κινδύνους που αντιμετώπισε η Τράπεζα Πειραιώς και τις μάχες που είχε δώσει η διοίκηση της, για να την κρατήσει όρθια. Η επίθεση που είχε δεχθεί από το fund της Lansdowne, μέσω μιας έκθεσης σχετικής με δήθεν μη εξυπηρετούμενα δάνεια του τραπεζικού συστήματος και μέσω ενός κύματος short θέσεων που αντιστοιχούσαν στο 3% περίπου του συνόλου των μετοχών της τράπεζας, δεν είναι τόσο μακρινή. Ήταν τον Οκτώβριο του 2018.

Και παρ’ όλο που η έκθεση ήταν απολύτως ψευδής και άσχετη, καθώς αφορούσε νομική διαμάχη ανάμεσα σε εγγυητές και επιχειρήσεις που δεν είχαν σχέση με την Τράπεζα Πειραιώς, η μετοχή της τραπέζης είχε υποστεί ένα άγριο sell off. Με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί προεδρίας Γκότση απλά να παρακολουθεί και να μην παρεμβαίνει σε αυτήν την κατάφωρη παραβίαση των χρηματιστηριακών κανόνων.

Είχε προηγηθεί το δημοσίευμα ξένου πρακτορείου ειδήσεων στο οποίο αναφερόταν στην πίεση που ασκούσε ο SSM στην Τράπεζα Πειραιώς να προχωρήσει στην άντληση των 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής έκδοσης μέχρι το τέλος του 2018, σημειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο υψηλού κόστους λόγω των δυσμενών συνθηκών τότε, στις αγορές ομολόγων.

Ακολούθησε η έξοδος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank από τον δείκτη MSCI, που είχε πιέσει ακόμα περισσότερο τις τιμές των μετοχών. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε στοχοποιηθεί ως ο αδύναμος κρίκος του τραπεζικού συστήματος.

Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος με την αναβαλλόμενη φορολογία στο τέλος της ίδιας χρόνιας, επέτρεψε στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά και στις υπόλοιπες τράπεζες να ανασάνουν και να βελτιώσουν λογιστικά τους ισολογισμούς τους. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits - DTCs), ενσωματώθηκαν στην κεφαλαιακή βάση των συστημικών τραπεζών. Έτσι στην Τράπεζα Πειραιώς τα DTCs ανήλθαν στα 4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 75% των κεφαλαίων. Το φάντασμα του DTCs, και ο κίνδυνος της έκδοσης νέων μετοχών υπέρ του Δημοσίου, εξαιτίας της χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών, ήταν και ο βασικότερος λόγος για την εκ νέου καταβαράθρωση της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς και μέσα στους πρώτους μήνες του 2019.

Επομένως, το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς, εγκαταλείπει πλέον την περίοδο της αβεβαιότητας είναι από μόνο του σημαντικό. Όχι, μόνο για την τράπεζα σαν οργανισμό. Αλλά και για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας και το εθνικό συμφέρον.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι δυο αναγνωρισμένοι διεθνείς οίκοι που συμβουλεύουν μεγάλα funds σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί για το γεγονός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι τόσο η Glass, Lewis & Co., όσο και η Institutional Shareholder Services Inc. συστήνουν στα funds που συμβουλεύουν, να συμμετάσχουν στο book building, αλλά και στη χρήση δικαιωμάτων προτίμησης των υπαρχόντων μετόχων εάν αυτά τελικά αποφασιστεί να εξασκηθούν.

Τέτοια funds που συμμετέχουν στη μετοχική βάση της Τράπεζας Πειραιώς είναι εκτός από το Paulson & Co. Inc με 4,6%, το Bienville Capital Management LLC με 2,6%, το Fidelity Management & Research Co. LLC με 1,3%, το Somerset Capital Management LLP με 1,1%, το The Vanguard Group Inc. με 1%, το Dimensional Fund Advisors LP με 0,4%, το Charles Schwab Investment Management Inc. του ομίλου της γνωστής αμερικανικής Χρηματιστηριακής εταιρείας με 0,3%, και άλλα.

Μια νέα τράπεζα στα σκαριά

Είναι γεγονός ότι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τις υπόλοιπες κινήσεις που σχεδιάζει η διοίκηση της τράπεζας, θα μιλάμε για μια εντελώς νέα και δυναμική τράπεζα. Και καλό θα είναι οι υπάρχοντες μέτοχοι και οι δυνητικοί μέτοχοι να κλείνουν μάτια και τα αυτιά τους, σε όσα γράφονται και λέγονται για τους όρους της ΑΜΚ και τον τρόπο που θα καλυφθεί και να εστιάζουν στα πραγματικά δεδομένα, που είχαμε αναπτύξει και στο χθεσινό άρθρο με τίτλο «τι συμβαίνει με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Πειραιώς».

Δηλαδή, στους επίσημους όρους της αύξησης, όπως τους ανακοίνωσε προ ημερών το ΔΣ της τράπεζας, αλλά και στις αποφάσεις στις οποίες θα καταλήξει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μαζί με τη σύμβουλο του, Morgan Stanley.

