H Tesla κέρδισε 1 δισ. δολάρια από την επένδυση στο bitcoin

Σε περίπου 1 δισ. δολάρια εκτιμώνται τα κέρδη της Tesla από την επένδυση που έκανε σε bitcoin, ύψους 1,5 δισ. δολαρίων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με αναλυτή της Wedbush Securities.

Η εταιρεία «είναι σε τροχιά να βγάλει περισσότερα από τις επενδύσεις της σε bitcoin παρά από τα κέρδη της από την πώληση των EV της (ηλεκτρικών οχημάτων) για όλο το 2020», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναλυτής Ντάνιελ Άιβς.

Υπενθυμίζεται ότι ο τεχνολογικός κολοσσός του Έλον Μασκ προχώρησε στην αγορά bitcoin αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με καταχώρηση στην αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), δηλώνοντας παράλληλα ότι θα αρχίσει να δέχεται το δημοφιλές κρυπτονόμισμα ως μέσο πληρωμής.

Προς το παρόν η Tesla δεν είναι σαφές εάν έχει πουλήσει bitcoin ακόμα, ενώ δεν είχε αποκαλύψει πότε ακριβώς ή και σε ποια τιμή το αγόρασε.

O αναλυτής της Wedbush δεν εξηγεί πώς κατέληξε στο νούμερο του ενός δισ. δολαρίων, αλλά σύμφωνα με στοιχεία του CoinDesk η τιμή του bitcoin αυξήθηκε από 34.793,45 δολάρια στις 31 Ιανουαρίου έως τα 57.487,03 δολάρια στις 20 Φεβρουαρίου, την ημέρα που δημοσίευσε την έκθεσή του.

«Ενώ η επένδυση bitcoin είναι μια δευτερεύουσα ιστορία για την Tesla, ήταν σαφώς μια καλή επένδυση και μια τάση που αναμένουμε ότι θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο σε άλλες εταιρείες μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες», σχολιάζει ο Άιβς.

Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, 'Ελον Μάσκ, είναι γνωστός υποστηρικτής των ψηφιακών νομισμάτων, και πρόσφατα ανέφερε ότι το bitcoin είναι «απλώς μια λιγότερο ανόητη μορφή ρευστότητας από τα μετρητά».

Tesla’s action is not directly reflective of my opinion. Having some bitcoin, which is simply a less dumb form of liquidity than cash, is adventurous enough for an S&P500 company.