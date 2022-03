H Coca-Cola διακόπτει τις δραστηριότητες στη Ρωσία

Η Coca-Cola Company ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία.

«Η καρδιά μας είναι με τους ανθρώπους που υφίστανται τα αποτελέσματα από αυτά τα τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την κατάσταση» καταλήγει.

Νωρίτερα προηγήθηκαν παρόμοιες ανακοινώσεις από τα McDonald’s και τα Starbucks.

