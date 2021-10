Επιβράδυνε το ψηφιακό ταξίδι της παγκόσμιας ναυτιλίας ο COVID-19

Shutterstock

Πάνω από 159 δισεκατομμύρια δολάρια αξίζει η παγκόσμια αγορά θαλάσσιων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών το 2021, μειωμένη κατά 18% από τις προβλέψεις πριν από την πανδημία, σημειώνει ο Inmarsat, παγκόσμιος ηγέτης στις παγκόσμιες, κινητές δορυφορικές επικοινωνίες, σε σχετική έκθεση που επισημαίνει τον αντίκτυπο του COVID-19 στην επιτάχυνση του ψηφιακού ταξιδιού της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η έκθεση συντάχθηκε από την εταιρεία συμβούλων ναυτιλιακής καινοτομίας Thetius και χρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό Πρόγραμμα Inmarsat, “A Changed World: The state of digital transformation in a post-COVID-19 maritime industry” αποτυπώνει έναν τομέα που επιταχύνει τις λύσεις που βασίζονται στο IoT από τον Νοέμβριο του 2019.

Η έκθεση αναφέρει σαφώς ότι η παγκόσμια αγορά θαλάσσιων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών το 2021 αξίζει 159 δισεκατομμύρια δολάρια - 18% μπροστά από τις προβλέψεις πριν από την πανδημία προχωρούν όμως στην πρόβλεψη ότι, μέχρι το 2022, ο κύκλος εργασιών της αγοράς θα είναι τρία χρόνια μπροστά από τις προβλέψεις πριν από την πανδημία.

Η έκθεση, χαρακτηρίζει τον COVID-19 ως «παγκόσμιο διασπαστή και καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό» και διαπιστώνει ότι, καθώς εμφανίστηκε ο COVID-19 και έλαβαν χώρα παγκόσμιοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, η αύξηση της ζήτησης για συνδεσιμότητα πληρωμάτων απήχθηκε στην υιοθέτηση άλλων ψηφιακών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διατήρηση της λειτουργίας των πλοίων.

«Ο αντίκτυπος του COVID-19 στις λειτουργίες των πλοίων αποδεικνύεται από τη μαζική αύξηση της χρήσης απομακρυσμένων υπηρεσιών, όπως η πλοήγηση και η έρευνα», αναφέρει η έκθεση.

«Ομοίως, η εκπαίδευση του πληρώματος και οι εξετάσεις αξιωματικών απευθείας στο διαδίκτυο για πρώτη φορά σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Γενικότερα, η διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου σημειώθηκε έκρηξη στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής αύξησης της ζήτησης των καταναλωτών για ηλεκτρονικό εμπόριο και της χρήσης διαδικτυακών πλατφορμών κρατήσεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.»

Τα ίδια τα στοιχεία του Inmarsat που κάλυπταν την εμπορική ναυτιλία κατά την περίοδο της πανδημίας έδειξαν ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση δεδομένων ανά πλοίο σχεδόν τριπλασιάστηκε, από 3,4 σε 9,8 gigabyte μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Μαρτίου 2021.

«Οι ψηφιακές λύσεις είναι πλέον διάχυτες στη ναυτιλία και μια συνέπεια του COVID-19 είναι ότι οι πελάτες μας – και οι πελάτες τους – σκέφτονται όλο και περισσότερο πρώτα ψηφιακά», σχολίασε ο Stefano Poli, VP Business Development,του Inmarsat Maritime.

«Οι τελευταίοι 18 μήνες ήταν δύσκολοι, αλλά έφεραν επίσης μια σεισμική αλλαγή στάσης υπέρ λύσεων που βασίζονται στο IoT για τη συνδεσιμότητα του πληρώματος, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των πλοίων. Η νέα αποδοχή των ερευνών για απομακρυσμένα πλοία, για παράδειγμα, οδήγησε τον Inmarsat και το Lloyd's Register να συνεργαστούν στην πρώτη ειδική συμφωνία συνδεσιμότητας για έρευνες ζωντανής ροής ενώ τα πλοία βρίσκονται στη θάλασσα. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τεράστιου εύρους των ελπιδοφόρων ψηφιακών ευκαιριών των οποίων η ναυτική στιγμή έχει έρθει.

Ο Inmarsat παρουσίασε πρόσφατα σχέδια για το ORCHESTRA , το δίκτυο επικοινωνιών του μέλλοντος, το οποίο θα συνεχίσει να προβλέπει τις ψηφιακές ανάγκες, ενώ συνδυάζοντας το ολοκληρωμένο γεωσύγχρονο (GEO) δορυφορικό δίκτυο της Inmarsat με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (LEO) και επίγειο 5G σε ένα ενιαίο "δίκτυο δικτύων" υψηλής απόδοσης, η ORCHESTRA θα παρέχει συνδεσιμότητα ανθεκτική στο μέλλον παντού - συμπεριλαμβανομένων των hot spots σε πολυσύχναστα λιμάνια, επιβατηγά πλοία και αυτόνομα πλοία», ανέφερε ο ίδιος.

Ως ηγέτης στις παγκόσμιες κινητές δορυφορικές επικοινωνίες, ο Inmarsat έχει επίσης την έδρα της στο Λονδίνο, και η νέα έκθεση επικεντρώνεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρα υποδοχής για την τεχνολογία και την καινοτομία. Τα στοιχεία της πλατφόρμας πληροφοριών Thetius δείχνουν ότι, από το 2008, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παραγάγει τον υψηλότερο αριθμό επιχειρήσεων ναυτικής τεχνολογίας στην G7 που συνδέονται με τις λειτουργίες και τη διαχείριση πλοίων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης δεύτερο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως η πιο άφθονη πηγή τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους, δεδομένων και ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τον ναυτιλιακό τομέα.