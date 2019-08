Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα υποψήφια της ΕΕ για την ηγεσία του ΔΝΤ

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα από τη Βουλγαρία, επικράτησε του Γερούν Ντάισελμπλουμ, μετά από τρείς ψηφοφορίες και 12 ώρες συζητήσεων και κέρδισε το χρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα αναμένεται να οριστεί επικεφαλής του ΔΝΤ δεδομένου ότι είθισται τη θέση αυτή να καταλαμβάνει εκπρόσωπος της Ευρώπης όπως ορίζεται επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας εκπρόσωπος των ΗΠΑ.

Κατά την τρίτη και τελευταία ψηφοφορία έλαβει την πλειοψηφία του 55% των ψήφων των 28 κρατών της ΕΕ - δηλαδή τη στήριξη 16 κρατών-μελών-αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού του μπλοκ - και να αναδειχθεί η υποψήφιος διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ. Είχαν προηγηθεί δύο ψηφοφορίες εντός της ημέρας όπου κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε το ποσοστό που απαιτείται.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, συνεχάρη την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για τη νίκη της.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.