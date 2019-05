Διεθνείς πολιτισμικές διοργανώσεις στο Grecotel Danilia Village

Δύο ακόμη εκδηλώσεις που προάγουν το πολιτισμικό πλεονέκτημα της χώρας και ειδικότερα της Κέρκυρας φιλοξενήθηκαν στο πολιτιστικό πάρκο και παραδοσιακό χωριό Δανίλια του Ομίλου Ν.Δασκαλαντωνάκη – Grecotel το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου.



Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 6ου Κερκυραϊκού Συμποσίου Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τόπων που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Institute of Place Management του Manchester Metropolitan University και του 2ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας της Κέρκυρας «Corfu Food and Wine Festival» που διοργανώνει ο Δήμος Κέρκυρας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιονίων Νήσων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν, να περιηγηθούν και να δημιουργήσουν στο Grecotel Danilia Village, έναν εμβληματικό χώρο τουρισμού και πολιτισμού, άμεσα συνυφασμένο με την Κερκυραϊκή ιστορία και παράδοση.



Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του 6ου Κερκυραϊκού Συμποσίου Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τόπων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Μαΐου, οι δεκάδες συμμετέχοντες, που προέρχονταν ως επί το πλείστον από τον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας στον τουρισμό, απόλαυσαν την επίσκεψή τους στο χωριό και έγιναν κοινωνοί της σημασίας της διασύνδεσης του τόπου με την ιστορία και τον άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους έγιναν παρουσιάσεις από τους εκπροσώπους του Ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel και του κοινωφελούς φορέα «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF», ενώ οι παριστάμενοι είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την κουζίνα του αξεπέραστου για τα ξενοδοχειακά δεδομένα και πρόσφατα ανακαινισμένου «Corfu Imperial» της Grecotel, το οποίο και επισκέφτηκαν αργότερα.



Παράλληλα, την Πέμπτη 9 Μαΐου, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας της Κέρκυρας «Corfu Food and Wine Festival» (8-12 Μαϊου 2019), φιλοξενήθηκαν σε συνεργασία με τη Grecotel, στο κινηματογραφικό τοπίο των Δανιλίων, σεφ, δημοσιογράφοι, opinion leaders και επισκέπτες, για τη διεξαγωγή της Επίδειξης Κερκυραϊκής Μαγειρικής στην οποία παρουσιάστηκαν πάνω από 20 παραδοσιακές συνταγές φαγητών και γλυκών προσαρμοσμένες στην σύγχρονη Κερκυραϊκή κουζίνα. Το εν λόγω γεγονός αποτέλεσε μια πανδαισία συνδυασμού γεύσης και τοπικών προϊόντων.



Σημειώνεται ότι τα Δανίλια αποτελούν ένα μοναδικό αντίγραφο ενός τυπικού Κερκυραϊκού χωριού της δεκαετίας του '30. Έχουν χρησιμοποιηθεί ως κινηματογραφικό σκηνικό για τα γυρίσματα της ταινίας «James Bond: For Your Eyes Only», και πιο πρόσφατα για τη μαγνητοσκόπηση της διάσημης σειράς «The Durrells» του UK ITV, που προβάλλεται με επιτυχία και στη χώρα μας.