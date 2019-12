Χριστούγεννα στην Cosmote TV με το νέο pop-up κανάλι Cosmote Cinema Christmas

Το χριστουγεννιάτικο κινηματογραφικό κανάλι Cosmote Cinema Christmas φέρνει, ενόψει των Χριστουγέννων, η Cosmote TV. Το pop-up κανάλι θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7/12 και θα παραμείνει στον «αέρα» έως και την Τρίτη 7/1, προβάλλοντας πάνω από 90 ταινίες, μεταξύ των οποίων δημοφιλή blockbusters, εορταστικές ταινίες και φιλμ κινουμένων σχεδίων, όλα σε high definition, από κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο, όπως τα Walt Disney Studios, η Paramount, η NBC/Universal, η Fox και η Lionsgate.

Με τρεις ζώνες καθημερινά, Fantasy Tales από τις 18.00, Family Tales από τις 20.00 και Christmas Tales στις 22.30, το πρόγραμμα του Cosmote Cinema Christmas περιλαμβάνει ταινίες για όλη την οικογένεια.

Στη ζώνη Fantasy Tales θα προβληθούν κινηματογραφικά blockbuster όπως: How the Grinch Stole Christmas (7/12) και Bumblebee (10/12), τα 4 πρώτα μέρη του δημοφιλούς franchise της Disney Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού (27/12), Το Σεντούκι του Νεκρού (28/12), Στο Τέλος του Κόσμου (29/12), Σε άγνωστα νερά (30/12), το Κρίστοφερ & Γουίνι με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (17/12) και τα remake Ντάμπο (25/12) και Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (16/12). Στην ίδια ζώνη ξεχωρίζει, επίσης, η εμβληματική τριλογία του Ρόμπερτ Ζεμέκις Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future), τα μέρη της οποίας θα προβληθούν το τριήμερο 13-15/12, η ταινία Λέμονι Σνίκετ: Μια Σειρά από Ατυχή Γεγονότα (18/12), και ολόκληρο το οσκαρικό σίκουελ του Στίβεν Σπίλμπεργκ Ιντιάνα Τζόουνς (31/12 έως 3/1).

Η ζώνη Family Tales περιλαμβάνει ταινίες κινουμένων σχεδίων -όλες σε μεταγλώττιση- όπως αγαπημένες παραγωγές της Disney: Frozen (8/12), Αυτοκίνητα (12/12), Αυτοκίνητα 2 (13/12), τα 3 πρώτα μέρη των ταινιών Τoy Story (9 - 11/12), Ψάχνοντας τον Νέμο (14/12), Μαλλιά Κουβάρια (15/12), το σίκουελ Οι Απίθανοι (28 - 29/12), Ψηλά στον Ουρανό (5/1) και Ραλφ εναντίον Ίντερνετ (6/1). Στη ζώνη Family Tales, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν επιτυχίες και άλλων μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο όπως: Ο Γκριντς (24/12), το γαλλικής παραγωγής animation O Μαγικός Κήπος σε Α’ προβολή (25/12) και τις ταινίες Αστερίξ: Το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού (26/12), Μπομπ Σφουγγαράκης: Η ταινία (27/12) και Φερδινάνδος (4/1). Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν, ακόμα κλασσικές γαλλικές ταινίες κινουμένων σχεδίων όπως: Ο Αστερίξ επιτίθεται εναντίον των Βαρβάρων (1967) (20/12), Ο Τεν Τεν στη Χώρα του Ήλιου (1969) (21/12) και Daisy Town – Λούκι Λουκ, ο Κεραυνός του Γουέστ (1971) (22/12).

Στη ζώνη Christmas Tales, οι συνδρομητές της Cosmote TV θα παρακολουθήσουν δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως: The Man who invented Christmas με τον Κρίστοφερ Πλάμερ (8/12), αλλά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή τις ταινίες Enchanted Christmas (14/12), Time for Me to Go Home For Christmas (23/12), Jingle Belle (24/12), Holly Star (26/12), Broadcasting Christmas (27/12), κ.α.

Στη δωρεάν On Demand υπηρεσία Cosmote TV PLUS όλη την περίοδο που το κανάλι θα είναι στον «αέρα» οι συνδρομητές μέσα από τον φάκελο «Christmas», θα έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες ταινίες του Cosmote Cinema Christmas.

Στα κινηματογραφικά κανάλια της Cosmote TV, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν πάνω από 500 πρεμιέρες ταινιών τον χρόνο με αποκλειστικές συμφωνίες με τα κορυφαία studio Walt Disney Studios, Paramount Pictures, NBC/Universal και τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής στην Ελλάδα και παγκοσμίως, καθώς και περισσότερες από 120 πρεμιέρες ξένων σειρών.