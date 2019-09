Βγαίνουν από την ακινησία τράπεζες - επιχειρήσεις

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Επίσπευση διαρθρωτικών αλλαγών με αιχμή τις αποκρατικοποιήσεις και «τρέξιμο» των νομοσχεδίων που θα απελευθερώσουν τις δυνάμεις της αγοράς και θα βάλουν τέρμα στα μπλοκαρίσματα ακινησίας όλων των τελευταίων ετών δρομολογεί η κυβέρνηση, δίνοντας το σύνθημα για φυγή προς τα εμπρός, έχοντας μόλις συμπληρώσει το πρώτο δίμηνο στην εξουσία.

Επισπεύδεται και μάλιστα άμεσα η πώληση του 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς επίσης και η αποκρατικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων με την πώληση του ποσοστού του δημοσίου μέσω του Χρηματιστηρίου. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι επόμενοι δύο – τρεις μήνες είναι κρίσιμοι, πρέπει να «τρέξουν» πολλές και σύνθετες διαδικασίες σε πολλά επίπεδα, ώστε να δοθεί το σύνθημα της αλλαγής σελίδας.

Συνάμα, το επόμενο διάστημα θα λάβει χώρα ένα κρεσέντο εξωστρέφειας από την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά αλλά και τις τράπεζες, που πλέον είναι στην αιχμή των εξελίξεων μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η άρση των capital controls, αλλά και η εν γένει αυξημένη κινητικότητα που υπάρχει γύρο από τον κλάδο.

Χθες η Τράπεζα Eurobank ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στη στήριξη της ανάπτυξης και στην αναθέρμανση της αγοράς, με στόχο να σπάσει το σπιράλ της ανατροφοδοτούμενης κρίσης, συρρίκνωσης και απαξίωσης.

Εγκαινιάζει μια νέα γενιά στεγαστικών δανείων με επίκεντρο τα ελληνικά νοικοκυριά, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να επιλέξουν οι ίδιοι για πόσο καιρό θα έχουν σταθερή δόση ακόμη και για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα που μια τράπεζα δίνει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το κλίμα και να μειώσει την αβεβαιότητα για τα νοικοκυριά.

«Δεσμευόμαστε», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, «ότι κάθε πελάτης μας θα έχει απάντηση για την έγκριση, τους όρους και το ύψος του δανείου που θα λάβει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών».

Road shows για προσέλκυση επενδύσεων

Παράλληλα, ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου καταγράφεται ένα κρεσέντο εξωστρέφειας από τις τράπεζες, με τη συμμετοχή τους σε διάφορα road shows ξένων οίκων στο Λονδίνο, το οποίο το επόμενο διάστημα θα ενταθεί. Το γεγονός της άρσης των capital controls ασφαλώς παίζει καταλυτικό ρόλο, καθώς είναι το κυριότερο βήμα για την επιστροφή του κλάδου σταδιακά στην κανονικότητα.

Την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το 14ο road show του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, με την παρουσία 32 εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών. Πρόκειται για το θεσμό που ξεκίνησε το 2006, κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες στις αγορές, στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όμως με τα χρόνια έχει καθιερωθεί ως η πιο επιτυχημένη διοργάνωση εξωστρέφειας και «διαφήμισης» της ελληνικής αγοράς.

Φέτος, για πρώτη φορά μετά από μια 4ετία οι τράπεζες θα δώσουν το παρόν χωρίς το βραχνά των capital controls, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, ενώ στη χώρα υπάρχει μια κυβέρνηση φιλική προς τις επενδύσεις, με τα δείγματα γραφής να είναι ήδη απτά. To road show θα γίνει στο ξενοδοχείο May Fair Hotel, καθώς την τελευταία τριετία δε λαμβάνει χώρα στα γραφεία του Bloomberg, ενώ το παρόν θα δώσουν εκατοντάδες fund manager από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους της υφηλίου. Οι ξένοι διαχειριστές θα έχουν πολλαπλές συναντήσεις με τους επικεφαλής των ελληνικών εταιρειών, CEO αλλά και οικονομικούς διευθυντές.

Το παρόν στο Λονδίνο θα δώσουν εταιρείες όπως Alpha Bank, Aegean Airlines, ΑΔΜΗΕ, Autohellas, EXAE, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Ελβάλ-Χαλκόρ, Eurobank, ΓΕΚ Τέρνα – Τέρνα Ενεργειακή, Ικτίνος, Intralot, Κρι-Κρι, Lamda Development, MLS, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile Software, ΔΕΗ, Σαράντης, Fourlis, Πλαστικά Θράκης, Titna και Viohalco.

Κατόπιν, την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο διεθνής ημερίδα με θέμα “The new era of the Greek Financial Sector”, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης “Sibos 2019”.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει ότι το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και η Ελληνική Κεφαλαιαγορά κινούνται γρήγορα και σταθερά σε μια νέα εποχή, αλλά και να παρουσιάσει τις οικονομικές, τεχνολογικές και Τραπεζικές προόδους που έχουν επιτευχθεί, καθώς και τα προσεχή σχέδια των Τραπεζών. Το πρόγραμμα της ημερίδας, θα καλυφθεί και θα συντονιστεί από Δημοσιογράφους της Thomson Reuters.

Οι τράπεζες στήριξαν τις 850 μονάδες στο Χρηματιστήριο

Η επιστροφή των αγοραστών στις τράπεζες εν μέσω θετικών νέων, μεγάλης κινητικότητας σε πολλά επίπεδα και μπαράζ κινήσεων εξωστρέφειας, άλλαξε την εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς χθες, οδηγώντας σε θετικό κλείσιμο και στα υψηλά ημέρας, αφήνοντας καλή παρακαταθήκη για τη σημερινή συνεδρίαση.

Η αγορά έδειξε διάθεση να κρατήσει την ευρύτερη περιοχή των 850 μονάδων καθώς στις 845 μονάδες μειώθηκαν πολύ οι ρευστοποιήσεις, οπότε η επιστροφή των long στις τράπεζες, άλλαξε εκ νέου τα δεδομένα. Καταλύτης φυσικά ήταν ο τραπεζικός κλάδος που όπως κατ' επανάληψη έχουμε γράψει αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα διαμόρφωσης του momentum αλλά και τον κλάδο που δύναται να αλλάξει επίπεδο όλη την αγορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο τραπεζικός δείκτης έχοντας άνοδο 2,69% έκλεισε στις 789,42 μονάδες, επίπεδα που είναι τα υψηλότερα από την 1η Αυγούστου, έχοντας σχεδόν μηδενίσει τις απώλειες από τη διόρθωση που ακολούθησε έκτοτε. Ο Γ.Δ. έκλεισε στις 857,30 μονάδες με άνοδο 0,88% στα υψηλά ημέρας, ενώ η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,59 εκατ. ευρώ.

Πάντως, προς το παρόν φαίνεται πως υπάρχει διάθεση διακράτησης της ευρύτερης ζώνης των 850 – 860 μονάδων και αυτό είναι θετικό στοιχείο, καθώς η αγορά δεν απέχει – ουσιαστικά – πολύ από τα υψηλά της 31ης Ιουλίου και τις 900 μονάδες. Βεβαίως, είναι νομοτελειακό ότι για να υπάρξει επαναπροσέγγιση της ζώνης των 880 – 900 μονάδων, απαιτείται οι ημερήσιοι τζίροι να ανέλθουν στα 80-90 εκατ. ευρώ.