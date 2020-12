Baidu: Εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής δικών της ηλεκτρικών οχημάτων

Η κινεζική Baidu εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκταθεί στην κατασκευή δικών της ηλεκτρικών οχημάτων και πραγματοποίησε συνομιλίες με αυτοκινητοβιομηχανίες διερευνώντας αυτή την πιθανότητα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στην πιο πρόσφατη κίνηση που υπογραμμίζει την κούρσα μεταξύ των τεχνολογικών εταιρειών για την ανάπτυξη «έξυπνων» αυτοκινήτων.

Η κορυφαία μηχανή αναζήτησης, που αναπτύσσει επίσης τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και υποδομές συνδεσιμότητας διαδικτύου, εξετάζει την πιθανότητα ανάθεσης της κατασκευής ή τη δημιουργία μίας κοινοπραξίας, όπου θα έχει την πλειοψηφία, με αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η πρωτοβουλία αυτή φτάνει ένα βήμα παραπέρα από τις ανταγωνίστριές της τεχνολογικές εταιρείες όπως η Tencent, η Amazon και η Alphabet, που έχουν επίσης αναπτύξει τεχνολογία σχετική με τα αυτοκίνητα ή έχουν επενδύσει σε startups έξυπνων αυτοκινήτων.

Η Baidu είχε διερευνητικές συνομιλίες – χωρίς να καταλήξει σε αποφάσεις – με αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, η Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) και η China FAW Group Corp Ltd’s Hongqi, σχετικά με μία πιθανή κοινοπραξία, ανέφεραν οι πηγές.

Η μετοχή της Baidu ενισχύθηκε κατά 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.