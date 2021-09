Β. Ψάλτης: Ένα βήμα μπροστά η Alpha Bank στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας

Στη βούληση και την ετοιμότητα της Alpha Bank να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την αξιοποίηση των ιστορικών ευκαιριών εκσυγχρονισμού που διαφαίνονται για την οικονομία της χώρας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, από το πάνελ “The Finance-Growth Nexus: The role of banks in Greece’s return to Growth” του σημερινού Athens Mastercard Innovation Forum.

«Στην Alpha Bank μοιραζόμαστε το αίσθημα αισιοδοξίας που επικρατεί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά σε αυτό, αφού ήδη από τον περασμένο Ιούνιο αναθεωρήσαμε αναλόγως τη στρατηγική μας στην κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την Αύξηση του Μετοχικού μας Κεφαλαίου με τη συμμετοχή υψηλού κύρους επενδυτών. Έτσι, αξιοποιώντας το θετικό μακροοικονομικό τοπίο, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την παροχή χρηματοδότησης προκείμενου να βοηθήσουμε τη χώρα μας να εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης» σημείωσε ο κ. Ψάλτης, τονίζοντας την ικανότητα και την ευελιξία της Alpha Bank, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους κερδοφορίας της, να στηρίξει την εκπόνηση έργων υψηλής αξίας και επενδυτικών σχεδίων μεγάλου βεληνεκούς.

Καταλυτικός ο ρόλος των τραπεζών και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων για την υλοποίηση του RRF

Ο CEO της Alpha Bank, χαρακτηρίζοντας το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ως μοναδική ευκαιρία για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα των βασικών εμπλεκομένων στην όλη προσπάθεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Ξεκινώντας από τις τράπεζες, ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι ορθά αυτές επελέγησαν από την κυβέρνηση για τη διοχέτευση μέρους των κεφαλαίων με τη μορφή δανείων, καθώς «αξιοποιώντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία τους και διαθέτοντας πλέον επαρκή ρευστότητα, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την απορρόφηση των κονδυλίων και την κινητοποίηση κεφαλαίων, αναλαμβάνοντας τον ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ του Κράτους της Επιχειρηματικής Κοινότητας».

Ως προς το Δημόσιο, ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως, για τη δομική αλλαγή που επιχειρείται, απαιτείται περαιτέρω στήριξη από την οικονομική πολιτική με τη μορφή μεταρρυθμίσεων που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, όπως η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς.

Ο CEO της Alpha Bank τόνισε επίσης και την πολύ μεγάλη σημασία της καλής προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την αναβάθμιση των επενδυτικών τους σχεδίων και με επίκεντρο την ψηφιοποίηση, την έρευνα και ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πράσινη οικονομία και την καινοτομία.

«Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες και να αποκτήσουν μία πιο εξελιγμένη προσέγγιση στην κατάρτιση των επενδυτικών τους σχεδίων και στην ανάπτυξη σύγχρονων μοντέλων εταιρικής διακυβέρνησης, αναζητώντας παράλληλα επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες οικονομικές μονάδες για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος», σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank πρωτοστατεί στην ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία στις Επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Σε ερώτηση της συντονίστριας της συζήτησης, κυρίας Άσπας Παλημέρη αναφορικά με την παροχή ψηφιοποιημένων τραπεζικών λύσεων, ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι προτεραιότητα της Τράπεζας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών πελατών στο διεθνές περιβάλλον, μέσα από προηγμένες υπηρεσίες Trade Finance, που θα διατίθενται μέσω διαδικτυακών και εναλλακτικών καναλιών, για τη διενέργεια άμεσων συναλλαγών, σημειώνοντας:

«Το πλάνο μας βασίζεται σε δύο άξονες: αφενός να ψηφιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες για την εκτέλεση συναλλαγών, όπως μεταφορές FX, διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων και ψηφιακές υπογραφές συμβάσεων ή πιστωτικών επιστολών, ενισχύοντας παράλληλα την προσαρμοστικότητά μας στις υποδομές των Πελατών μας, και αφετέρου να παρέχουμε υψηλού επιπέδου απομακρυσμένη εξυπηρέτηση (Remote Customer Service) για διαδικασίες που στο παρελθόν απαιτούσαν τη φυσική παρουσία του Πελάτη στο Κατάστημα».

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εντάχθηκε πλήρως στη νέα υποδομή του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών SEPA και εφαρμόζει σε όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης την καινοτόμο υπηρεσία των άμεσων πληρωμών, μηδενίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων και την εκκαθάριση των συναλλαγών των Πελατών της.

Επίσης, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank στηρίζει τις προσπάθειες ψηφιοποίησης της κρατικής λειτουργίας στη χώρα μας, παραμένοντας σταθερή στη δέσμευσή της για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η συνεργασία Alpha Bank - Nexi δημιουργεί υπεραξία για την τράπεζα και την ελληνική αγορά



Τέλος, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε και στη σημασία της πρόσφατης σύναψης συνεργασίας της Alpha Bank με την Nexi, κορυφαία εταιρεία PayTech στην Ευρώπη, τονίζοντας τα αναμενόμενα οφέλη από την πρωτοβουλία αυτή, τόσο για την Τράπεζα όσο και για τους Πελάτες, στο πλαίσιο και της αλματώδους ανάπτυξης του κλάδου πληρωμών στην Ελλάδα.

«Παραμένοντας κύριος μέτοχος στο σχήμα που δημιουργούμε με τη Nexi, τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν τρία κύρια σημεία: την ενίσχυση της καινοτομίας μας στα συστήματα πληρωμών, τη γρήγορη ανάπτυξη που μας εξασφαλίζει η στρατηγική συνεργασία με κορυφαίο εταίρο της παγκόσμιας αγοράς και τα κέρδη που θα αποκομίσουμε τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα όμως, η συνεργασία αυτή θα ευνοήσει και την αγορά, καθώς οι Πελάτες μας θα επωφεληθούν από αποδοτικότερες λύσεις που θα καλύψουν σύγχρονες εμπορικές ανάγκες, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στα σημεία πώλησης και νέα κανάλια πωλήσεων, αλλά και συνολικότερα από μία αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης στις διαδικασίες πληρωμών», κατέληξε ο CEO της Alpha Bank.