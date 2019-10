Αλλαγή τραπεζικού βαρομετρικού

Της Μαίρης Βενέτη

Μετά από ένα διάστημα έντονης μεταβλητότητας και νευρικότητας ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος κάλυψε σιωπηρά όλο το χαμένο έδαφος των τελευταίων δυόμισι μηνών, προσφέροντας τις «πλάτες» του στον Γενικό Δείκτη, ρόλο που μέχρι πρότινος είχαν οι εξωστρεφείς κυρίως εταιρείες.

Από τις αρχές του έτους ως τις αρχές Ιουλίου ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε υψηλό 52 εβδομάδων μετά από το ράλι της τάξης του 93% .



Κατόπιν διόρθωσε απότομα κατά 28%, βρήκε βάση στις 605 μονάδες, για να επανέλθει χθες στις 847 μονάδες, φλερτάροντας με νέα υψηλά έτους, παρά το ασταθές διεθνές κλίμα και στην στάση αναμονής των επενδυτών, κάτι που άλλωστε αποτυπώνεται και από τους χαμηλούς τζίρους της τελευταίας περιόδου.

Η ουσιαστική διάσπαση των 847 μονάδων σε μηνιαία βάση, θα ανοίξει το διάγραμμα για τις 926 μονάδες, με την S&P την Παρασκευή ή την DBRS σε 15 ημέρες να δίνουν πιθανότατα τα απαραίτητα καύσιμα.



Θυμίζουμε πως απέχουμε 4 βαθμίδες για να περάσει η οικονομία και πρακτικά στην επενδυτική διαβάθμιση. Κάθε αλλαγή στην βαθμολόγηση επιδρά θετικά και στο χρηματιστήριο και ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες ένταξης στο QE.

Ανεξαρτήτως όμως των όποιων αναβαθμίσεων, οι τράπεζες ήδη τους τελευταίους μήνες έχουν κάνει τα πρώτα βήματα προς έναν αξιοπρεπή χρηματιστηριακό βίο.



Το «κομψό» come back των τραπεζικών μετοχών οφείλεται:



- στην πλήρη άρση των capital controls,

- στο ισχυρό ράλι των ελληνικών ομολόγων και τις σταθερής ανόδου των τιμών των ακινήτων, παράγοντες που βελτιώνουν την κερδοφορία τους,

- αλλά κυρίως στην επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την υιοθέτηση ενός συστημικού σχεδίου για τη μείωση των κόκκινων δανείων, το γνωστό πλέον σε όλους μας σχέδιο «Ηρακλής».

Η ενεργοποίηση του Ηρακλή έχει ήδη αξιολογηθεί σαν ένα δυνατό σήμα αγοράς από πολλούς οίκους και αναλυτές.

Η επιτυχία του θα ανοίξει την πόρτα των αναβαθμίσεων τόσο των ελληνικών τραπεζών όσο και της αξιολόγησης της Ελλάδας, κάνοντας τη χώρα πιο επενδύσιμη. Παράλληλα, θα ξεκλειδώσει και τις διαθέσεις των μακροπρόθεσμων επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Θα αναρωτηθείτε: Όλα αυτά εξαρτώνται από ένα σχέδιο, το οποίο άλλωστε είναι στη φάση της άσκησης επί χάρτου;

Η αλήθεια είναι ότι ο «Ηρακλής» είναι κομμένος και ραμμένος για να καθαρίσει τους ισολογισμούς των τραπεζών. Η επιτυχία του όμως εξαρτάται από μια βασική προϋπόθεση: Τη διατήρηση του παράθυρου ευκαιρίας που έχει δημιουργήσει η διεθνείς « λύσσα» για αποδόσεις σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων.

Αυτή η «λύσσα» στην ουσία χαλαρώνει την επενδυτική ψυχολογία, κάμπτοντας τις επιφυλάξεις που δημιουργεί το ρίσκο των πιο επικίνδυνων στοιχείων ενεργητικού, όπως οι τιτλοποιήσεις που σχεδιάζονται.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε συνθήκες ceteris paribus και το διεθνές κλίμα αν όχι σε ευφορία, τουλάχιστον σε νημεμία.

Πώς θα καθαρίσει ο «Ηρακλής» τους τραπεζικούς ισολογισμούς;

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα τον υψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρωζώνη, ήτοι στο 39,24%, καθώς φιλοξενούν στους ισολογισμούς τους κόκκινα δάνεια πέριξ των 75 δισ. ευρώ.

Έχουν δεσμευτεί στον SSM να μειώσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 35% και κοντά στο 20% μέχρι το τέλος του 2021.

Για να πετύχουν τον άθλο μιας τόσο μεγάλης μείωσης των NPLs σε τόσο σύντομο χρόνο επιστρατεύτηκε λοιπόν η συστημική λύση «Ηρακλής».

Ακόμη όμως και αν επιτευχθούν οι στόχοι, οι ελληνικές τράπεζες θα απέχουν το 2021 σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ήτοι το 3,56%.



Γι’αυτό και ο « Ηρακλής» ήρθε για να μείνει, καθώς μετά το 2021 θα μετεξελιχθεί και θα εμπλουτιστεί με εργαλεία για τη μείωση των NPLs σε μονοψήφια νούμερα.

Η συμμετοχή των τραπεζών στο σχήμα του Ηρακλή θα γίνει με εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες.

Καταρχήν, οι προμήθειες που θα κληθούν να καταβάλουν στο Δημόσιο για την παροχή των εγγυήσεων ύψους 9 δισ. ευρώ, θα εκτείνονται σε διάρκεια δεκαετίας και δεν θα είναι εμπροσθοβαρείς.

Άλλο ένα ατού είναι η εξασφάλιση χαμηλής στάθμισης των κακών στοιχείων που θα διακρατήσουν στο ενεργητικό τους (RWA).

Μάλιστα, η διακράτηση του senior ομολόγου των τιτλοποιήσεων -δηλαδή του κομματιού των NPLs με τον χαμηλότερο κίνδυνο επισφάλειας που θα καλύπτεται επιπλέον από την εγγύηση του Δημοσίου- θα μετρά ως κεφάλαιο για τις τράπεζες.



Ενόψει των stress tests του 2020 και ενός περιβάλλοντος ολοένα υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες, αυτό αποτελεί μια λεπτομέρεια κλειδί για τον κλάδο.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν εκδώσει επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών (ή και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις), χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Λόγω λοιπόν των υποχρεώσεων MREL, οι τράπεζες θα πρέπει να ξεκινήσουν να δημιουργούν μαξιλάρια ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μόνο μέσω ομολόγων Tier II -μειωμένης εξασφάλισης- και αργότερα senior.

Η συμμετοχή τους στον «Ηρακλή» θα τις διευκολύνει σε αυτό ακριβώς: να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για την άντληση κεφαλαίων με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από το σύνηθες ακριβό επιτόκιο των εκδόσεων Tier II.

Αρκεί πάντα η επενδυτική ψυχολογία να παραμείνει χαλαρή.







