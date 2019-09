Αλέξανδρος Σαρηγεωργίου: Ο ασφαλιστικός κλάδος και οι νέες προκλήσεις των καιρών

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Την άποψη ότι ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα σε σχέση με το ΑΕΠ και έχει πολύ μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης όταν εξορθολογιστεί το συνταξιοδοτικό σύστημα εξέφρασε την Πέμπτη στο 21ο ετήσιο Ασφαλιστικό Συνέδριο (Insurance & Reinsurance Meeting) που διοργανώνεται στην Ύδρα ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) Αλέξανδρος Σαρηγεωργίου.

Τόνισε πως το α’ εξάμηνο ο εγχώριος ασφαλιστικός κλάδος «τρέχει» με άνοδο 4%, ενώ επισήμανε πως η χώρα μας είναι μια από τις πιο υπασφαλισμένες χώρες της ΕΕ καθώς τα ετήσια κατά κεφαλή ασφάλιστρα στην Ελλάδα είναι μόλις 368 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2.300 ευρώ!

Επίσης, ο κ. Σαρηγεωργίου στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην αντοχή των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών κατά τη διάρκεια της κρίσης, μίλησε για την ανάγκη ασφάλισης των πιο φτωχών συμπολιτών μας, καθώς και για τη δυνατότητα επιστροφής μεγάλου ύψους επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών που σήμερα είναι τοποθετημένες σε χώρες του εξωτερικού.

Εκτενή αναφορά έκανε επίσης ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ στην ανάγκη προσαρμογής της ασφαλιστικής βιομηχανίας στο ταχύτατα εναλλασσόμενο περιβάλλον, βάζοντας κομβικά ζητήματα όπως τα αρνητικά επιτόκια, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές που αυτή επιφέρει στο cyber risk, καθώς και στις τεχνολογικές μεταβολές που επηρεάζουν (και) τον ασφαλιστικό κλάδο.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο τομής σε όλα τα επίπεδα: Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές, περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών είναι λίγοι μόνο από τους κρίσιμους παράγοντες που διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο της ασφαλιστικής εργασίας. Όλα αυτά υπό το πρίσμα, της τεράστιας άνθισης της τεχνολογίας σε ένα οικονομικό και κοινωνικό που μεταβάλλεται διαρκώς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγεωργίου.

Σ’ αυτό το σημείο επισήμανε πως «υπό αυτό το πρίσμα, νέες οντότητες θα εισέλθουν άμεσα ή έμμεσα με εναλλακτικές μορφές (Google, Amazon κ.α) ασφάλισης και κάθε λογής παροχή, εξελίξεις που ήδη σταδιακά συντελούνται. Τόνισε πως στις νέες μεγάλες προκλήσεις συγκαταλέγονται οι νέες τεχνολογίες και οι νέοι τρόποι με τους οποίους πρέπει να προσεγγισθούν οι millenials.

Θυμίζουμε πως το 21ο Insurance & Reinsurance Meeting που λαμβάνει χώρα στην Ύδρα από Τετάρτη 25 έως Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 έχει θέμα «How doesinsurance fit in an evolving society and economy» και το παρόν δίνει η αφρόκρεμα του εγχώριου ασφαλιστικού κλάδου, αλλά και σημαντικοί εκπρόσωποι διεθνών ομίλων.

Το φετινό Συνέδριο καλείται να δώσει απαντήσεις στις νέες προκλήσεις των καιρών σ’ έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτατα (βλέπε φυσικές καταστροφές) και να εκτιμήσει ποιος θα είναι ο ρόλος των ασφαλειών απέναντι στις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. Στο Συνέδριο το παρόν δίνουν περίπου 300 στελέχη ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών από πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.