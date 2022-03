Airbnb: Αναστέλλει τις δραστηριότητες σε Ρωσία, Λευκορωσία - Θα φιλοξενήσει 100.000 πρόσφυγες

Αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και τη Λευκορωσία ανακοίνωσε η Airbnb λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων με την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε μέσω twitter ο CEO της εταιρείας Μπράιαν Τσέσκι τα ξημερώματα της Παρασκευής ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα φιλοξενήσει δωρεάν μέχρι και 100.000 πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

