Live A Legacy: H πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top επιστρέφει

Το Live A Legacy επιστρέφει στις 19 Οκτωβρίου, στο Ωδείο Αθηνών, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με μια νέα θεματολογία και με περισσότερα speed training και speed mentoring sessions. Η Mastercard και το Women On Top, πραγματοποιούν για δεύτερη συνεχή χρονιά την ολοήμερη εκδήλωση Live A Legacy, με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.



Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, καταξιωμένα πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό στηρίζουν για ακόμα μια χρονιά την επιτυχημένη πρωτοβουλία Live A Legacy. Όπως και πέρσι, θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ιστορίες και τις πρακτικές που ακολούθησαν για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα, αλλά και για να αλλάξουν τον κόσμο γύρω μας.



Στην πρώτη ενότητα, οι ομιλίες στόχο έχουν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, να μεταδώσουν γνώση και να δώσουν δύναμη στις γυναίκες της νέας γενιάς να κατακτήσουν τους στόχους τους. Οι ομιλήτριες προέρχονται από τους χώρους της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της τέχνης, του αθλητισμού και του ακτιβισμού, και η καθεμία έχει να μοιραστεί μαζί μας ξεχωριστά μαθήματα ζωής.



Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί συλλογικά μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να βελτιώσουμε την κοινωνία στην οποία ζούμε. Γυναίκες και άντρες, οι οποίοι συμβάλλουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο στον τομέα της ισότητας και της κοινωνικής αλλαγής, θα μοιραστούν με το κοινό το πώς έγιναν φορείς αλλαγής, ποια εμπόδια συνάντησαν, ποια μαθήματα διδάχθηκαν και ποια αισθήματα τους δημιούργησε η επιλογή τους αυτή.



Παράλληλα, τα sessions speed training και speed mentoring που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του event, έχουν ως στόχο να προσφέρουν έμπνευση, γνώσεις αλλά και εφόδια, ενώ φέτος εγκαινιάζεται το Live A Legacy Mentoring Program που θα δώσει τη δυνατότητα σε 50 γυναίκες να διεκδικήσουν εξάμηνες υποτροφίες mentoring, μέσα από το δίκτυο του Women On Top. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παράλληλες δράσεις και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτές θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.



Τέλος, η Mastercard στο πλαίσιο του Live A Legacy προσφέρει 2 θέσεις έμμισθης πρακτικής στο τμήμα Marketing ή Customer Delivery. Μέσα από τα internship, η εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα για ένα δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας παγκοσμίως, τη Mastercard.



Μπείτε τώρα στο eventora.gr/mastercard δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κάντε έγκαιρα την εγγραφή σας για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, αλλά και να διεκδικήσετε μια από τις δύο ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, στέλνοντας το βιογραφικό σας. Σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιούμε, το θεσμό πλέον για εμάς, Live a Legacy. Η μεγάλη αποδοχή της περσινής διοργάνωσης μας ενέπνευσε να εξελίξουμε την πρωτοβουλία σε μια διαδικασία συνεχούς στήριξης της γυναικείας ενδυνάμωσης με δράσεις που εκτείνονται όλο το χρόνο. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τη νέα γενιά να «ζήσει» τα όνειρά της».



Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, δήλωσε σχετικά: «Πέρα από τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας σε ένα πολύ δυναμικό κοινό γυναικών, μας γεμίζει ελπίδα η συνεργασία πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και η αισιοδοξία που πηγάζει από τη δραστηριοποίηση εταιρειών όπως η Mastercard, οι οποίες έχουν τη διορατικότητα αλλά και το όραμα να βλέπουν τόσο καθαρά τη διαφορά που οι ίδιες μπορούν να φέρουν στον κόσμο».