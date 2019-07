Με επίθεση κατά των Κούρδων συμμάχων των ΗΠΑ απειλεί η Άγκυρα

Με επίθεση εναντίον των, συμμάχων των ΗΠΑ στην Βόρειο Συρία, Κούρδων του YPG απειλεί η Άγκυρα, την ώρα όμως που κορυφαίοι Αμερικανοί παράγοντες όχι μόνο επισκέφθηκαν το αρχηγείο του YPG αλλά επέτρεψαν να δημοσιευθούν και φωτογραφίες τους, σε ένα σαφές μήνυμα προς την τουρκική κυβέρνηση.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, όπου η αβεβαιότητα για την έκβαση της σύγκρουσης για το θέμα των S400 συντηρεί την ένταση και το ηλεκτρισμένο κλίμα, η Τουρκία επιχειρεί να διασφαλίσει «κόκκινες γραμμές» στην Συρία. καθώς μάλιστα επισκέπτεται την Άγκυρα ο απεσταλμένος της αμερικανικής κυβέρνησης για την Συρία Τζέιμς Τζέφρυ.

Ο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δηλώσεις του τόνισε ότι «αν δεν δημιουργηθεί η Ασφαλής Ζώνη, η απειλή που προέρχεται από αυτή την περιοχή θα διατηρηθεί και οι τρομοκράτες δεν εκκαθαριστούν, τότε θα αρχίσουμε την επιχείρηση».

Ο Τζ. Τζέφρυ έφθασε στην Άγκυρα για διήμερη επίσκεψη προκειμένου να συζητήσει με την τουρκική κυβέρνηση τις ανησυχίες ασφάλειας που εγείρει η Τουρκία που απαιτεί την δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας εντός του Συριακού εδάφους από την οποία θα αποκλειστούν οι συριακές δυνάμεις του YPG, που έτσι όμως θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν μεγάλο μέρος των εδαφών που κέρδισαν στις μάχες με το ISIS και αποτελούν όχι μόνο παραδοσιακά εδάφη τους, αλλά και το όπλο για τη διαπραγμάτευση του στάτους που θα έχουν οι Κούρδοι της Συρίας στο μεταπολεμικό σκηνικό.

Η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτύξει στα σύνορα με την Συρία σημαντικές δυνάμεις θέλοντας να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.

Σοκ όμως προκάλεσε στην Άγκυρα η αποκάλυψη ότι επισκέφθηκε τις περιοχές των Κούρδων της Συρίας και συναντήθηκε με την ηγεσία του SDF, του οποίου βασικός κορμός είναι το κουρδικό YPG, αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Διοικητή CENTCOM (US CENTRAL COMMAND) στρατηγό Κένεθ Μακίνσεϊ και τον Αμερικανό πρέσβη Γουίλιαμ Ρόμπακ. Την επίσκεψη και τις συνομιλίες αποκάλυψε μάλιστα ο επικεφαλής επικοινωνίας του SDF, Μουσταφά Μπαλί με ανάρτησή του στο Twitter.

U.S. delegation led by Central Command Commander Gen. Kenneth McKinsey, and U.S. Ambassador William Robak and several U.S. Defense Department officials arrived in Kobane/Ain al-Arab.



The delegation received by the General Mazloum Abdi, and several SDF leaders. pic.twitter.com/viB7jkstxk